Le second derby du week-end opposera Mariembourg à Fraire. "J’espère qu’on pourra reproduire le match livré face à Ciney, soldé par une victoire, explique le coach fagnard Michaël Marques content de pouvoir compter sur tout son effectif. Cela passera par un jeu collectif et une bonne construction du jeu. Important vu la force offensive de Fraire". "Gros derby, accorde Nicolas Demande, chez une équipe qui se connaît par cœur et très difficile à manier à domicile. Il s’agira de voir comment les organismes auront réagi après la grosse prestation en coupe AWBB. Nous devons nous servir de cette expérience pour afficher la même exigence lors de tous les matches que nous jouerons".

Pour sa part Profondeville, la seule formation qui reste invaincue, héberge Mazy/Spy. "Nous abordons ce match sans pression, livre le mentor mosan Kevin Cassart, tout en sachant que ce sera un match difficile. Mazy/Spy n’est pas une équipe évidente à jouer. Nous devrons être prêts si nous voulons rester invaincus".