Les pensionnaires namurois de R1 joueront tous les trois contre des Liégeois ce week-end. Les Loyersois iront en Hesbaye pour un match qui s’annonce disputé. Waremme réalise en effet un beau début de saison et ne comptabilise qu’une seule défaite (en ayant joué un match de moins), à l’instar de Loyers. "Un déplacement à Waremme est toujours compliqué mais nous sommes dans un très bon état d’esprit. On reste sur cinq victoires d’affilée et les blessés reviennent petit à petit. Il ne nous manquera que Pierre Demars samedi", expose Julien Marnegrave. Malgré les bons résultats des deux équipes, le coach ne veut pas parler d’une affiche entre deux favoris: "C’est compliqué d’y voir clair parce que toutes les équipes ne sont pas encore au complet, mais le championnat s’annonce très ouvert. On doit être à fond semaine après semaine, tout ce qui est pris est pris."

Andenne - Cointe (s. 21 h)

Du côté d’Andenne, le ciel est plus nuageux avant de recevoir Cointe, puisque Pierre-Philippe Baeken devra composer avec de nouvelles blessures alors que son noyau était déjà décimé. Le coach dépeint une situation chaotique: "Nathan Kusunguludi s’est blessé contre Braine et est incertain pour ce week-end, Maxime Grégoire pourrait souffrir d’une fracture de fatigue au tibia et Rémy Beaujean souffre d’une surcharge suite à son retour de blessure. Puis il y a Klein qui est toujours blessé, au même titre que Stas. Je devrais récupérer Delva et Otte est incertain, même s’il s’est entraîné mercredi. Avec cette hécatombe, on va devoir faire le dos rond jusqu’à la fin du premier tour, en espérant pouvoir recommencer à travailler collectivement à ce moment-là. Pour le moment, on s’entraîne à cinq ou six joueurs et ça ne nous est pas favorable avant d’affronter des grosses équipes comme Cointe. La situation pourrait difficilement être pire et je dois faire attention à ne pas mettre d’autres gars dans le rouge."

Ciney - Esneux (d. 16 h 30)

Ciney tentera de se relancer dimanche à domicile contre Esneux Saint-Louis United, après la mauvaise prestation du week-end passé en coupe AWBB. Les Condrusiens affichent un bilan équilibré (3V-3D) comme leurs adversaires du week-end (3V-2D), même si la formation liégeoise reste sur trois victoires de suite en championnat.