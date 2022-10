"Le plus frustrant fut d’aller jouer si loin pour en arriver là et de n’avoir eu ni réception ni cafétéria après le match, regrette le T1 mosan Olivier Baudelet. Heureusement que nous avons trouvé un bar bien sympa pour marquer le coup entre potes. Le derby est une bonne occasion de renouer avec la victoire, surtout à domicile après notre défaite contre Ramillies. Nous aurions dû l’emporter, mais une mauvaise gestion du match a rendu les choses compliquées. Nous aurons à cœur de changer la donne devant nos supporters et notre fanfare. Ce sera bien entendu tout sauf simple, car les Andennais ont un bilan comptable très intéressant avec 7/10. Il faudra jouer serré, bien mieux défendre et éviter de donner des contres à nos adversaires comme nous le faisons de manière inhabituelle depuis peu."

Sauf absent de dernière minute, le noyau mosan sera au grand complet.

Contre Oreye, les Andennais ont affiché des qualités qui leur seront indispensables s’ils ne veulent pas rentrer bredouilles de leur déplacement à Belle-Vue.

"Nous avons été très sérieux défensivement. Solidaires, nous nous sommes battus les uns pour les autres. Et devant, nous avons été très réalistes, rappelle le buteur Stéphane" Soussou "Jamart. Nous allons à Dinant sans aucune pression. Nous prenons match par match, sachant que nous avons deux matches de moins que nos hôtes. Pas de pression ne signifie pourtant pas que nous ne voulons pas gagner !"

Dylan Gilson et Lempereur sont toujours blessés.