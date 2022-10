"Certes Arlon ne faisait pas partie des équipes favorites de la série mais je constate qu’il vient de battre Saint-Hubert, chez qui nous nous sommes cassé les dents, prévient le coach gembloutois Marc Mesureur. Nous devons réagir car depuis le début de saison nos prestations sont en dents de scie et nous manquons cruellement de régularité. Contrairement à l’an passé nous sommes attendus chaque week-end mais c’est à nous à hausser notre niveau de jeu pour relancer la machine."

À noter les absences de Saillez et Piret.

Profondeville - Genappe (s. 21 h)

Auteur d’un début de saison un peu inespéré avec un 5/6, Profondeville se méfie de la venue de Genappe, une équipe pointée parmi les favoris mais qui reste sur trois défaites.

" Genappe est une équipe avec de fortes individualités capables de faire la différence à tout moment, confie le coach namurois Thomas Dustin. Il nous faudra être extrêmement prudents, d’autant que leurs derniers résultats ne sont pas bons et qu’ils se doivent de réagir. Certes nous sommes bien mais le mois qui arrive s’annonce très compliqué et il serait bon moralement de bien l’entamer. Concentrons-nous sur notre jeu et nos forces pour tenter de faire la différence ce week-end chez nous.