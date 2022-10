Namur défait d’entrée de jeu par des Luxembourgeoises

L’entrée de Rupnik va faire du bien et amener du rythme offensivement. Les "blanc et rouge" reviennent à 13-13 mais en deux minutes, les efforts sont déjà réduits à néant car Dudelange repart à 13-22 ! Rupnik au buzzer, allège le score à 16-22.

Si on pense que Namur est prévenu et lancé, que du contraire ! En laissant jouer son adversaire, Marjorie Carpréaux et sa bande prennent coup sur coup deux bombes de Mossong et Mreches: l’écart passe la barre des 10 points (18-28).

En manque d’inspiration face à la zone luxembourgeoise et incapables de gérer la fougue offensive de l’adversaire, les Namuroises encaissent un cinglant 4-18 pour finir au repos sur un score significatif: 20-40. Du simple au double.

Une stat marquante de cette première période: 0 lancer-franc tiré par Namur pour 14 du côté de Dudelange.

Emmenées par Wilson, les Namuroises montrent de meilleures intentions offensives. En serrant la vis derrière, elles parviennent à réduire petit à petit l’écart forgé par les Luxembourgeoises. Sur une belle transition offensive puis sur une interception, Namur se rapproche à 36-47. Cependant, ce n’est pas assez et les Mosanes ne parviennent pas à passer en dessous de la barre psychologique des dix points d’écart. Si la réussite offensive fait son retour dans le troisième quart avec 23 points marqués, l’écart est encore important en vue des dix dernières minutes (43-56).

Le match est emballant des deux côtés mais le score reste stable avec un avantage de 10-12 points en faveur de Dudelange. Le money-time approche et Namur ne recolle pas assez près de son adversaire. Pire, les Luxembourgeoises ont assez de lucidité et ne craquent en fin de partie. La campagne européenne commence mal avec une première défaite à la maison: 60-72.