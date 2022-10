Triathlon: Les années compliquées de Sylvain Denis

Mais depuis octobre 2019, et peut-être l’apothéose de sa carrière lors de l’Ironman de Barcelone, rien ne va plus. Sylvain enchaîne les déceptions. "En octobre 2019, à Barcelone, j’ai signé un chrono inférieur à 8h30 sur Ironman (3800 – 180 – 42) et je me suis qualifié pour Hawaï. Depuis, je ne fais que me blesser. Je n’ai plus fait grand-chose, hormis peut-être une quatrième place sur le 111 de Bilzen en septembre 2021. Je souffre d’une inflammation chronique au mollet. Je traîne cela depuis des années et cela m’a déjà empêché de prendre quelques départs ou forcé à abandonner. Avec l’âge qui avance, là où je prenais une semaine pour récupérer, maintenant, il me faut un mois", commente Sylvain, sportivement un peu abattu.