Tchalou jouera l’Europe au Couvidôme

L’équipe phare du club hennuyer a pris l’habitude, ces dernières années, de voyager aux quatre coins de la Wallonie, lors du Tchalou Tour marquant ses débuts de campagne. Cette fois, c’est pour un rendez-vous plus prestigieux, que les filles d’Ugo Blairon délaisseront momentanément leur Arena, pour le Couvidôme: celui du match retour d’un 1/32e de finale de Coupe d’Europe. "La raison en est simple: notre salle ne dispose pas d’une capacité d’accueil suffisante pour un tel événement et le surplus de public qu’il peut générer, explique le coach thulisien. Dans cette perspective, deux infrastructures sortaient du lot, à nos yeux: le Couvidôme et le Dôme de Charleroi. Mais ce dernier ne recueillait pas tous les avantages que nous recherchions, en termes de disponibilité et d’espace. Pour nous, il est en effet trop grand. Remplir 4 000 places assises, on n’y arrivera pas. Mais 1.000, comme à Couvin, on sait qu’on pourra le faire. On n’y subira pas la concurrence des autres grands sports carolos et on sait que beaucoup de gens vont nous y suivre. On est un club à l’esprit de village, avec un public très familial, et on voulait conserver cet esprit-là. De plus, suite aux rapports positifs entretenus avec les clubs partenaires de nos tournées d’avant-saison, beaucoup d’entre eux vont également organiser des trajets groupés."