Objectif atteint pour Jamin !

Ce qu’Antoine Jamin a donc réussi pour la deuxième année d’affilée. "C’était encore plus compliqué que l’an passé, quand Namur était une manche de la Coupe de Belgique", raconte le pilote de la formation BH Wallonie MTB Team. "La Belgique pouvait y aligner deux équipes (de six coureurs), tandis que chaque pays ne peut mettre au départ qu’une formation pour un Championnat d’Europe."

Or, on le sait, l’événement phare du cyclo-cross en Wallonie sera, la semaine prochaine, le cadre de l’Euro. "C’est une grande satisfaction, nous raconte Antoine Jamin. C’est une fierté, d’être dans les huit sélectionnés belges."

Une folle remontée en 2021

Il ne doit clairement pas sa sélection au simple fait d’être Wallon. Antoine Jamin a brillé depuis le début de la saison, sur la scène internationale. "Ma première compétition ne s’était pas bien passée. Ensuite, j’ai aussi eu un peu de malchance. Mais je suis heureux de voir que le sélectionneur national a pris en compte mes autres courses. Disputer ce championnat d’Europe de cyclocross, à Namur, sur un parcours qui me convient, était vraiment l’objectif de ma saison. J’avais repris les cyclocross plus tôt, cette saison, dans ce but."

Il sait aussi qu’il pourra s’y aligner avec une excellente condition, le dimanche 5 novembre. Avec, aussi, l’expérience accumulée l’an passé sur le tracé namurois, quand il avait mis le feu dans la première partie de l’épreuve, avec une folle remontée, devant ses supporters très enthousiastes.

"Cela avait été une expérience de folie", se rappelle Antoine Jamin, qui va déjà représenter la Belgique ce week-end, sur la manche de la Coupe du Monde de Maasmechelen.