L’Europe de retour à Namur

Bien que la première défaite de la saison, après les deux victoires inaugurales, ait été riche en enseignements, José Araujo et son assistant Lionel Dorange veulent tourner la page: "Nous n’avons pas été à la hauteur de Malines, nous savions qu’il y avait du travail et nous le savons d’autant plus maintenant. On ne sait pas modifier le passé et on se focalise sur la coupe d’Europe. Tout le monde au club est très excité à l’idée de débuter la compétition. Nous devons prendre match par match et on sait que ce ne sera pas simple contre Dudelange. On veut engranger une première victoire le plus rapidement possible mais les matchs européens sont des rencontres à part durant lesquelles tout peut arriver. On espère que les amateurs de basket namurois viendront nous soutenir pour que le Hall Octave Henry soit sold-out, on s’attend à une très belle ambiance."

Des joueuses rapides

Et les supporters ne devraient pas être déçus du spectacle proposé ce jeudi, le profil de l’équipe luxembourgeoise se prêtant bien à une rencontre intense et très ouverte.

Le staff namurois sait à quoi s’attendre: "Nous avons analysé leur jeu en vidéo et il s’avère que c’est une équipe qui sait mettre de la vitesse. Leurs joueuses ne sont pas très grandes mais elles sont très rapides, et savent accélérer le jeu. Elles sont très mobiles et de ce fait, assez polyvalentes."

En forme

Dudelange est en forme et affiche un cinq sur cinq en championnat. L’équipe présente un effectif composé principalement de Luxembourgeoises, et de deux Américaines. "Leurs joueuses les plus importantes sont aussi les plus expérimentées", ajoute José Araujo. Les Namuroises devront notamment surveiller Shalonda Winton, qui marque près de 20 points par match en moyenne dans le championnat national luxembourgeois.

Namur sera au complet pour son entrée sur la scène européenne cette saison.

Des tickets pour la rencontre sont encore disponibles sur le site du Basket Namur Capitale.

www.basketnamurcapitale.be