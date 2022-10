Aische

Après la défaite samedi soir face à Monceau, Jérôme Patris et son T2 Nico Pirard ont pris la parole dans le vestiaire, l’un après l’autre. "Nico a tout d’abord mis les points sur les “i”. Ensuite, j’ai prôné un discours que j’ai voulu positif même s’il est hors de question de recommencer un autre match à la 46e comme samedi dernier", glisse le coach. Daout, Lempereur et Dury sont toujours blessés, Javaux et Dils ont recommencé à courir mais devront encore patienter avant de toucher le ballon. Grégoire sera bien suspendu dimanche à Braine. "Cela va être très compliqué en défense vu tous les absents, vous pouvez vous attendre à une équipe inattendue."

Onhaye

Les Walhérois boucleront le premier tiers de la compétition à St-Ghislain, avec un mince espoir de décrocher la tranche, en cas de faux pas de St-Symphorien et de Manage, couplé à un succès de leur part. Lionel Brouwaeys récupérera Luis Defresne, de retour de suspension, mais devra attendre la la fin de semaine pour déterminer avec plus de précision les disponibilités d’Aurélien Lambert, Josué Bastin et Grégoire Guiot. "Concernant Lambi, la radio laisse à penser qu’il s’agirait d’un arrachement osseux, et pas d’une usure, heureusement. Il retourne consulter ce jeudi", explique le coach de l’Agauche, qui ne prendra pas de risques non plus avec "Jo". "Il souffre d’une inflammation au genou droit, qui avait été opéré, suite à un contact à l’entraînement. Greg a, lui, été touché à un os du coup de pied ce mardi et est aux soins."

Tamines

Pour la réception de Saint-Symphorien ce dimanche, le défenseur Kabeya sera de retour de suspension. Charlier et Boukamir étaient présents à l’entrainement de mardi. Ils se sont entraînés à part du groupe puisqu’ils ont trottiné. Concernant Piret et Mwemwe, ils n’ont pas pris part à la séance. Ils ont simplement reçu des soins de la part du kiné du club. Ces quatre joueurs espèrent être disponibles pour le match important de ce week-end, contre une équipe qui peut remporter la tranche. Les entraînements du jeudi et du vendredi leur permettront de se tester physiquement. En espérant que cela soit positif.

Couvin-Mariembourg

L’infirmière se vide petit à petit chez les Fagnards. "Kaba et N.Deppe ont repris de manière légère l’entraînement, souligne le mentor mariembourgeois, Gabor Bukran. Mais ils seront trop courts pour le déplacement de ce week-end à Mons, une rencontre compliquée. Par contre, Belhamri a repris normalement cette semaine et devrait être opérationnel pour Mons." Un déplacement dans la cité du Doudou que devrait faire Eugene. "Il sera présent jeudi à l’entraînement et dimanche au match". De la à mettre de côté l’option Nicolas ? "Ayant un gardien pour chaque équipe (Doyen pour la P3), l’ACFF ne pourrait accepter un transfert exceptionnel c’est pour cela que nous n’avons pas fait la demande".

Série B

Ciney

Ciney aura un beau coup à jouer ce dimanche lors de la réception de Richelle, deuxième classé. Deux unités séparent les équipes au classement. Pour préparer ce choc, David Maucq dispose de toutes ses forces vives. "Tout mon groupe est opérationnel, je n’ai plus de blessé et nous préparons ce match normalement avec des entraînements et sans matches amicaux." Seul bémol côté cinacien, les suspensions de Villano et de L. Lambrechts, soit deux titulaires en puissance. "Je ne sais pas encore quels joueurs évolueront à leur place, mais nous avons de toute façon l’embarras du choix avec six ou sept joueurs susceptibles de les remplacer."

Rochefort

Pas le temps de souffler pour Rochefort qui doit immédiatement se remettre au travail après être retombé de son nuage face à Huy (0-1). Yannick Pauletti sait déjà qu’il récupérera son attaquant Mathieu Cornet, si précieux cette saison, pour le déplacement à Sprimont. En revanche, le tacticien rochefortois sera toujours privé de nombreux joueurs: Thomas, Geurde, Bernard, Bertrand, Lazitch, Leleu et Boutgayout. Le défenseur central Laloux ne fera pas non plus le déplacement, suspendu. Le coach essaye tant bien que mal de composer avec un noyau restreint. "Pour le moment, on est 15. Mais ce n’est pas une excuse. Les gars qui étaient sur le terrain sont ceux qui ont fait le 13 sur 15", faisait remarquer Pauletti après la défaite de samedi soir.