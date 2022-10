En trois rencontres, les Floreffoises ont repris pied sur le podium

Des déplacements à Ixelles et à Chaumont : il y avait plus « soft », comme entrée en matière. Les Floreffoises ont dû s’y coller, ramenant un petit point de ces deux voyages, avant de garnir plus généreusement leur escarcelle, face à Beauraing, Ohey et Bouillon. « C’était de gros morceaux, confirme leur coach, Fabio Cocchini. Pour notre entrée en lice, on déplorait quelques absentes et la cohésion dans l’équipe n’était pas encore optimale. Contrairement à Ixelles, qui alignait des jeunes évoluant ensemble depuis quelques saisons. On y a perdu 3-0, mais pour le même prix, on aurait pu remporter les deux premiers sets, très serrés. À Chaumont, là, on était au complet. Notre adversaire a profité de l’ambiance de sa salle et de nos petites erreurs pour émerger, en cinq sets. Oui, on s’est imposé dans les trois matchs suivants. Mais je suis assez étonné du niveau de jeu élevé rencontré dans cette série. »