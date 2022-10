Arsimont: une première victoire avant de passer à table

Après deux revers contre Ohey (1-3) et à Beauraing (3-0), les Arsimontois ont ouvert leur compteur ce samedi, à l’occasion de la visite des promus de Jemeppe B (3-1) au Sportsa. « C’était un de nos objectifs de la saison, d’essayer de prendre au moins des points contre les équipes montantes. De plus, il s’agissait d’un derby contre des voisins très proches, ce qui est toujours un plus. Et on avait le souper d’automne du club le soir même. Ce succès a donc fait grand plaisir aux supporters et aux bénévoles », confie le joueur entraîneur Émilien Piret, qui fêtait également son anniversaire ce week-end, comme l’un de ses joueurs, Allan Godfroid.