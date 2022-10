Apprécié pour son côté campagnard et roulant, son ambiance conviviale et familiale fait souvent l’unanimité, tout comme sa tombola aux lots parfois improbables. Grâce aux fermes et producteurs locaux de la région, il n’est pas rare de voir repartir des participants avec un sac de 5 kilogrammes de pommes de terre, des escargots ou des légumes à soupe.

Après l’édition 2021 et le principe de boucles supplémentaires, les organisateurs avaient décidé de revenir à l’essence de leur événement avec deux tracés, annoncés de 19 et 30 kilomètres. Au bout du compte, les participants franchissaient la ligne d’arrivée avec près de 23 ou 33 kilomètres au compteur.

Faire parler sa puissance

Le premier à rejoindre l’arrivée fut l’athlète Scott, Renan Gossiaux. Bien que fatigué, il est parvenu à devancer ses concurrents. "J’ai été étonné de voir la sécheresse du parcours. Paradoxalement, vers le 12e kilomètre, lors de la traversée d’un champ, on se retrouvait avec de la boue plus haut que les genoux. Le parcours était roulant mais avec des portions vraiment typées cross-country où il fallait faire parler sa puissance", raconte celui qui s’est retrouvé seul en tête assez rapidement.

Le podium hommes des 22 kilomètres

Chez les filles, la course a été assez disputée entre Jennifer Mahin et Mathilde Lecaillié. Si la première a gardé la pole position, la deuxième est restée sur ses talons. "Le parcours était idéal pour moi, pas trop vallonné mais avec quelques petites montées et descentes. Ce n’est qu’en fin de parcours que je me suis rendu compte que ma plus proche concurrente était juste derrière. J’ai accéléré sur la fin pour m’assurer la victoire", précise Jennifer.

Le podium filles des 22 kilomètres

Belle bagarre pour la deuxième place

Il n’a fallu qu’un peu plus de 2 heures à Tim Bernaerts pour rejoindre l’arrivée au terme des 33 bornes. Impressionnant, le Malinois a devancé Louis Delattre d’un peu plus de six minutes. "Je suis parti assez vite et je me suis retrouvé seul tout aussi rapidement, d’autant que la bifurcation était située après seulement 3km", raconte le sympathique ultra-traileur.

Louis s’est voulu prudent et a évité de se brûler les ailes en tentant de suivre le vainqueur. "Je pense que si j’avais suivi, j’aurais explosé, donc je n’ai pas voulu prendre de risque. J’ai eu la chance d’avoir un ouvreur à vélo, ce qui m’a permis de ne pas me perdre, sourit celui qui s’égare facilement. Il y a eu une belle dispute avec Timothy Crul, avec qui j’ai dû me battre pour gagner la 2e place. C’est vers le 20e kilomètre que je suis parvenu à creuser l’écart."

Le podium hommes des 33 kilomètres

Chez les filles, la victoire est revenue à Maëlle Levacq, avec près de 8 minutes d’avance sur Eléonore Lipnik et Céline Christophe.