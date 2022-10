On y retrouvait 239 concurrents sur la ligne d’un départ donné à 19h30, pour parcourir une ou deux boucles de la jeune épreuve, organisée notamment par Virginie Grégoire, souvent sur les podiums, quand elle n’a pas la casquette d’organisatrice.

Rapide, sans travail de vitesse

Le départ fut assez rapide et les athlètes fougueux. Certains ont craqué, d’autres ont trouvé leur rythme. Mathias Anciaux a imposé le sien. Parti prudemment, Jérémy Wanet était sur ses talons mais, après la première boucle, Mathias s’est arrêté pour s’imposer sur la petite distance. Jérémy, lui, repartait pour un tour. Antoine Havenne a terminé 2e, à près d’une minute du vainqueur. Tanguy Bihain a complété le podium masculin des 5km. "Après un arrêt de 3 semaines et aucun travail de vitesse, je voulais voir un peu mes sensations. Je lance officiellement ma saison hivernale et je commence le travail de vitesse, que je compte poursuivre vendredi sur la petite distance du trail des Lumeçons", raconte Mathias. Nouvelle victoire pour la basketteuse Stéphanie Ernoux chez les dames. Bien qu’amatrice de trail, elle semble s’éclater tout autant sur les corridas, puisqu’elle cumule les participations ces dernières semaines. Pures traileuses, Virginie Chainiaux et Charline D’Orchymont se sont emparées des 2e et 3e places.

Wanet, en solitaire

Après un premier tour en compagnie de Mathias, Jérémy s’est retrouvé seul en tête. Il est encore parvenu à accélérer en fin de parcours pour finalement compter près d’une minute et trente secondes d’avance sur Jonathan Xhardez et Aurélien Didier. "Quand je prends part à une épreuve, mon but n’est pas la victoire, mais bien le plaisir et le dépassement de soi-même. Etant professeur d’éducation physique dans une école secondaire à Beauraing, j’ai décidé de participer à cette épreuve après la remise des bulletins pour me défouler un peu. Chouette organisation, ouvreurs vélo, le tracé me faisait toutefois plus penser à un jogging nocturne qu’à une corrida mais ça n’est pas pour me déplaire", sourit le vainqueur. Chez les filles, le podium était composé d’Emmanuelle Sion, Anne Dieudonné et Maureen Lecomte.