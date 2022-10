P1: Doubles premières pour Hugo Thonon à Haversin

Né en 2004 comme son coéquipier buteur Aurélien Leclercq (les deux hommes évoluent cette année pour la première fois ensemble après avoir souvent joué l’un contre l’autre chez les jeunes), Hugo a ainsi vécu, conjointement, sa première titularisation avec l’équipe fanion et son premier succès en P1. "L’année passée, je jouais avec la P3 du club et c’est le coach qui m’a poussé à rejoindre l’équipe première cette saison, précise l’ailier droit. Je dois reconnaître qu’au début j’avais un peu la pression à l’idée d’être titulaire pour la première fois dans un match qu’on ne pouvait pas perdre, qui plus est un derby." Et contre Dilu, qu’Hugo a eu comme coach lors de son passage chez les U12 de Chevetogne. "Au final, ça s’est plutôt bien passé pour moi. Mais je suis surtout content pour l’équipe. Cette victoire va faire énormément de bien au moral. J’espère évidemment qu’on va poursuivre sur notre lancée." Et, à titre personnel, Hugo ne serait pas contre une nouvelle titularisation. "Et pourquoi pas marquer un petit but la prochaine fois ?", ajoute dans un clin d’œil l’étudiant en éducation physique qui a passé dimanche la 3e mi-temps en compagnie des voisins de Chevetogne, restés regarder à la buvette le Clasico avorté.