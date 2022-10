L’expérience inoubliable de Gaëtan Beheydt à Albi

Voici quelques jours, Gaëtan Beheydt est rentré d’Albi où il venait de disputer les championnats du monde de billard blackball. Et le président du Dynamic Pool Gembloux ne risque pas d’oublier de sitôt son expérience française. "C’est une expérience inoubliable, glisse le Gembloutois. Il s’agissait de mes premiers championnats du monde. Je n’ai qu’une envie, y retourner tous les deux ans. Une compétition pareille, c’est quelque chose que tu ne vois pas en Belgique. Chez nous, quand tu arrives pour un match de championnat, tu as quatre ou cinq tables grand maximum dans la salle. Ici, tu rentres dans la salle et tu as quarante tables pour jouer. Les médias sont présents, tu as des grands noms de la discipline qui sont là. C’est à ce moment-là que tu te rends compte que ce n’est pas le même monde que ce que tu connais en Belgique (rires). Tu rencontres des mecs que tu suis à la télé en temps normal. C’est une expérience magique tout simplement." Et cerise sur le gâteau, en équipe, Gaëtan Beheydt a même décroché une victoire. L’équipe belge a en effet remporté son match d’ouverture face à l’Algérie. "Ce n’est pas spécialement une grande nation du blackball, mais il faut bien se dire que la Belgique fait partie des plus petits pays, glisse Gaëtan Beheydt. Nous gagnons 14-11 contre l’Algérie. Une victoire pareille, cela reste un moment très important. Nous ne nous attendions pas forcément à cela. Pour le reste, nous avons livré de bons matches face à des équipes comme Malte, le Maroc ou l’Écosse. Malte a terminé vice-champion du Monde et nous sommes passés à une longueur de décrocher le point offensif face aux Maltais. Contre le Maroc, quart de finaliste, nous perdons 14-11. Et contre l’Écosse, qui a pris place dans le dernier carré du tournoi, nous avons fait jeu égal jusqu’à 7-7 avant de craquer. Nous avons évidemment manqué de lucidité et d’expérience à certains moments. Mais participer à un championnat du monde, cela te donne directement quatre ou cinq ans d’expérience en plus. Tu apprends beaucoup au niveau de la lecture de table. Et tu vois directement les points que tu dois améliorer. Moi, certaines de mes lacunes sont fort ressorties. Et depuis mon retour en Belgique, je travaille là-dessus en priorité. Un exemple ? Ma casse n’est pas extraordinaire. Donc, je bosse pour prendre exemple sur les meilleurs."