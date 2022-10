L’objectif de cette compétition, qui existe depuis 1984, n’a pas changé. Les jeunes Namurois ont à cœur de se battre pour signer la meilleure performance, avec au final, une place sur le podium.

Quatorze délégations seront présentes, ce qui représente 121 pongistes. Ces délégations doivent inscrire un minimum de six joueurs et un maximum de douze, dans douze catégories différentes.

"On s’est inspirés des Internationaux du Grand Est, pour permettre aux délégations qui n’ont pas de joueurs dans une catégorie de pouvoir, malgré tout, participer", précise Isabelle Pietquin, chargée de l’organisation avec Claire Folie. "En 2019, lors de la dernière édition, on avait innové en proposant une catégorie supplémentaire, celle des poussins. Ces jeunes nés en 2013 et après seront encore de la fête."

Aux côtés des Namurois, du Hainaut, de Liège et de la province du Luxembourg, on retrouvera une équipe belge avec des joueurs de la VTTL et de l’AFTT, deux formations allemandes et quatre délégations françaises.

Le coach namurois, Vincent Duvivier, est particulièrement optimiste. "En interéquipes, on espère terminer dans les cinq premiers. En individuel, nous avons de sérieux atouts, à commencer par Chloé Decloux en poussins, qui voudra confirmer sa victoire aux Internationaux de Champagne, en septembre dernier. Objectif identique pour Yasmine Coryn, qui avait terminé deuxième. On mise aussi sur Sam Fransquet, Alexandre Pire et Noa Baekelandt, qui sont en pleine progression."