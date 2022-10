"Un début de match face à 4 joueurs, ce qui nous a facilité la tâche, reconnaît le président local Cédric Gérard. Ensuite, 3 autres joueurs sont arrivés, ce qui a rééquilibré le match. Si nous avons perdu Oguz sur blessure, nous avons bien géré ce match où régnait une très bonne mentalité." Oguz, Albert (2), Gourmet et Lambermont se sont partagé les buts locaux ; Leblanc, Dogot et Tricot, les buts visiteurs.

Havelange 11 – Sambreville 7

Menés 0-3, les Batyboy’s sont revenus au score avant de passer devant après le repos. Les buteurs locaux se nomment Dessart (4), Hébette (4), Cavillot, Duschesne et Willem. "Nouvelle mention spéciale à notre Bobo national qui a fait les arrêts nécessaires aux moments opportuns", souligne le délégué Célestin Mariage.

RUS Dinant 6 – Namur Utd 4

Vite mené 3-0, Namur stoppait l’hémorragie via Keylian Dury (3-1) avant de concéder un nouveau but (4-1 au repos). En début de 2e période, Dessambre (2) et Douniaux faisaient 4-4 en 4 minutes. Les Mosans émergeaient en fin de rencontre et leurs buteurs se nomment Hengen (5) et Colot. "L’attitude d’une partie des supporters de Dinant a été plus que limite et l’arbitre fera d’ailleurs un rapport à la ligue", précise le T1 visiteur F. Lucchetta.

Vedrin 2 – BF Dinant B 3

À l’issue d’une rencontre très disputée, les Dinantais ont ramené 2 points importants qui confortent leur place dans le ventre mou de la P1. En première période, Hendrick ouvrait la marque avant l’égalisation de Reins. Dès la reprise, les visités se heurtaient à l’excellent keeping de Brasselle. Après avoir fait le gros dos, les Copères prenaient l’avance sur coup franc d’O. Meyfroidt. L’égalisation de Munaut tombait dans la foulée mais Hendrick trouvait l’ouverture victorieuse à la 46e.

Loyers 3 – Mettet-Oret 6

Sahbaz trouvait l’ouverture peu avant le repos d’une première période très disputée (1-0, 23e). La 2e mi-temps démarrait sur les chapeaux de roue. Coulon doublait la mise dès la reprise. T. Graulus (2-1) et Want (2-2) relançaient le suspense. Les Loyersois repassaient devant sur une magnifique reprise de volée de Ruymbeke. La joie locale était de courte durée. Auteur d’une prestation 5 étoiles, Blanchard égalisait dans la foulée. L’intensité descendait d’un cran. L. Graulus (3-4) et Blanchard, sur penalty (3-5) creusaient un écart accentué par T. Graulus. Les Loyersois n’abdiquaient pas mais se heurtaient au gardien visiteur, auteur d’une belle prestation. "Un très beau match du Nostalgique. Bravo à l’équipe et aux gamins Tom et Léo Graulus qui se sont démenés en 2e mi-temps", salue le gardien Cédric Graulus.