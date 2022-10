Pour la 5e fois, la maison des jeunes de Florennes s’investissait dans ce projet de grande envergure. "C’est la première fois que nous accueillons autant de monde, commence Gaud Bouwens, la responsable de la MJ Florennes. Et on parle de monde pour la course, avec 251 participants, mais également pour l’après-course, dans un village ouvert à tous. Au-delà du succès, je tiens à souligner l’investissement des jeunes. Ils viennent d’horizons différents et se réunissent et s’investissent pour la réussite de cet événement. C’est un projet très porteur qui permet de les mettre en mouvement mais également de les responsabiliser."

Pour le côté sportif, il s’agissait d’une course à obstacles longue de 7,2 kilomètres lors desquels les participants étaient "accueillis" par 80 zombies. Pour les joggeurs, le but était de survivre… Quant aux obstacles, ils étaient d’origine "naturelle", comme le bunker de Florennes et les Argilières Hins, ou bien faits maison.

Le triathlète du club de Philippeville (Tri4Phil), Colin Brisebois, s’est montré le plus rapide et a devancé Ekmatullah Waziti et Quentin Poucet. Chez les filles, la victoire ne s’est pas jouée à grand-chose entre Laurence Roland et Marine Weron, qui ont terminé presque ensemble. Stéphanie Binard a complété le podium.

Vu le succès, la MJ de Florennes resigne forcément pour l’an prochain. La Zombie Flo’Run est sans aucun doute le plus gros événement de l’année.