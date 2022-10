Eugène: et si ce n’était pas qu’un dépannage

Présent au club depuis de nombreuses années, il en était l’un des cadres et l’un des joueurs les plus expérimentés du groupe, au côté de Thibaud Hallaert et Simon Van Lerberghe. Vincent Eugène ne ferme pas la porte, après ce dépannage. "On va en rediscuter avec les dirigeants, mais en effet, pourquoi ne pas poursuivre. Mais à certaines conditions. Notamment celles de ne pas devoir suivre les trois séances hebdomadaires et d’avoir un calendrier allégé."

Son entraîneur, Gabor Bukran, lui est très reconnaissant. "Quand c’est positif, il faut le dire aussi, souligne le T1 couvinois. Vincent a tenu sa parole en venant dépanner le club quand le besoin se faisait sentir. Je suis conscient de la situation et, s’il faut alléger son programme, on le fera."

Et quid de Geoffrey Nicolas ? "Cela doit passer par les instances de l’ACFF, on verra comment on peut s’organiser."