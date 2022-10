Des phases ressassées

Les joueurs onhaytois ruminaient les deux buts encaissés face aux Montois, samedi soir (1-2). Et, surtout, la manière avec laquelle ils les avaient pris. Ils étaient, certes, privés de deux « tours de contrôle » (Luis Defresne et Aurélien Lambert), mais leur gestion du trafic aérien a laissé, pour une fois, à désirer. « Je peste plus sur le premier, car on a mis trop de temps à se mettre en position, considérait Lionel Brouwaeys. Je ne suis pas sûr qu’il y avait faute, non. Au départ, c’est nous qui devions bénéficier d’un coup franc. L’arbitre nous a laissé l’avantage, qu’on a perdu. L’adversaire a bien joué le coup sur les deux phases et a fait la différence avec ses qualités. On a tout tenté en seconde période et on aurait pu égaliser, sur base de nos actions devant le but. Mais il y avait toujours une jambe, ou un bras du gardien. Je peux donc être déçu, mais du résultat, pas du match livré par mes joueurs. » M.B.