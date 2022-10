Défense de ceinture réussie pour Vanackère

L’ambiance est chaude à Charleroi au moment où le Namurois monte sur le ring. Il y a du monde dans les gradins et l’espace VIP est sold out. Fils d’Alain Vanackère, l’organisateur, Antoine est chaudement accueilli par le public. Round après round, les coups pleuvent et les deux adversaires sont de plus en plus marqués. Pour gagner, pas le choix, il faut garder le rythme, voir l’augmenter, ce que le Bruyérois parvient à faire. "Il a fallu aller la chercher celle-là. Le combat était serré, et l’intensité importante tout au long des 10 rounds. Je suis content du résultat, mais également du combat. Toutefois, je ne compte pas m’amuser à défendre cette ceinture pendant des années. Ce n’est pas mon but. Si une seconde défense se profile, pourquoi pas, mais j’ai envie de viser plus haut", poursuit le boxeur de 27 ans.

Pour les non initiés, un titre continental, c’est l’Europa Ligue dans le milieu du football. C’est bien, mais il y a mieux. Si pour l’instant, Antoine Vanackère prépare ses vacances, il sait qu’en avril, il devrait à nouveau être à l’affiche d’un gala au Dôme, sans pour autant savoir si cela sera pour gravir un nouvel échelon dans sa carrière professionnelle. "48 heures après le combat, je suis plutôt bien physiquement. J’ai eu des courbatures lundi. J’étais fort engourdi, mais elles se sont rapidement atténuées. Ma main gauche a un peu gonflé, sans doute car mon adversaire était plus petit que moi et que j’ai eu tendance à frapper le haut de son crâne, plus dur que les autres parties du corps. Rien de grave, donc, avant de faire une petite coupure", sourit Antoine.

Les valises pour les vacances à New York avec sa compagne sont pratiquement bouclées, mais Antoine ne dit pas s’il a prévu des tenues de sport ou s’il va complètement raccrocher les gants pendant 10 jours, avant de reprendre le chemin des entraînements et se fixer de nouveaux objectifs.