Cyril Evrard vice-champion des Pays-Bas

Cyril Evrard, le windsurfeur éghezéen récemment mis à l’honneur par sa commune vient de rentrer du championnat des Pays-Bas de foil dont il avait manqué la première étape. Mais en disputant et remportant les 2e et 3e manches, il est devenu par la même occasion vice-champion hollandais chez les U21. « Ayant manqué la première étape de la saison, j’ai débuté 33e au classement mais j’ai réussi à gagner ces 2e et 3e étapes, hélas toujours insuffisant pour m’imposer au classement final : il m’aurait fallu une course en plus pour cela. Je finis donc deuxième pour un petit point seulement, mais cela reste cependant un retour incroyable. Au final, je suis satisfait de ma performance et de ma vitesse. »