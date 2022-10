Classement des buteurs (P2): Festival de doublés bossiérois et triplé du Gesvois Samuel Quevrin

D’autres joueurs y sont allés de leur doublé ce week-end, et tout particulièrement du côté des Gembloutois. Avec un score fleuve de 0-8 chez les Taminois, Bossière a vu trois de ses hommes planter un doublé: en plus de Laurent, ce sont également Sam Bernard et Hugo Quandt, ancien de la Jeunesse, qui ont marqué deux fois. Ailleurs, Jean-Baptiste Marion (Wépion) et Julien Doupagne (Petit-Waret) y sont également parvenus.

En P2B, pas de changement sur le podium provisoire du classement des meilleurs scorers. Cédric Magis (Pondrôme) reste en tête devant le duo Daniel Patrick Nama (Anhée) et Maxime Pisvin (Gedinne), deux joueurs qui s’affrontaient dimanche mais qui n’ont pas marqué. En revanche, si Jérémy Wauthy (Union Rochefortoise B) pointait déjà en troisième position la semaine dernière, il a lui inscrit un but ce week-end contre Havelange. Un but bien utile sans lequel il partagerait sa place avec le Gesvois Samuel Quevrin, triple buteur samedi lors du partage 4-4 des siens contre Assesse. Avec désormais 9 goals au compteur, Quevrin est seul quatrième.

Guillaume Deghorain (Tarcienne, 7 buts), Marty Labar (Assesse, 4 buts), Thomas Gigot (Pesche, 4 buts) sont les trois doubles marqueurs de la 10e journée de série B.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la dixième journée de championnat:

P2A

10 buts

Bastien Gilsoul (Rhisnes)

9 buts

Louis Laurent (Bossière-Gembloux), Nicolas Herbiniat (FCO Namur), Bryan De Groote (Sauvenière)

8 buts

Jérémy Poskin (Éghezée)

7 buts

Jean-Serge Guede (Bossière-Gembloux), Antoine Leruth (Ligny)

6 buts

Basile Adam (Ligny), Nathan Hannecart (Naninne), Jean-Baptiste Marion (Wépion)

5 buts

Antonino Leocata (Lustin), Julien Doupagne et Loïc Duchêne (Petit-Waret), Benjamin Dehaye et Amory Reins (Rhisnes), Sébastien Guenegand (Wépion)

4 buts

Pierre Gillard (Aische B), Giuseppe Rossini (FCO Namur), Aboubacar Camara (Jambes), Corentin Paris (Ligny), Maxime Notte (Lustin), Damien Joine (Rhisnes), Tom Huygen-Thomas (Wépion)

3 buts

Tom Gourmet (Aische B), Sam Bernard et Kevin Lultz (Bossière-Gembloux), Ismail El Kouchaii (FCO Namur), Michaël Longin (Grand-Leez B), Seydi Fall, Mohamed Lajili et Hamdi Salihu (Jambes), Stefan Belic (JS Tamines B), Henri Hennau et Tony Mascaux (Ligny), Nathan Craps et Raphaël Deheneffe (Malonne), Denis Baugniet et Alexandre Baume (Naninne), Abdelhadi Harrad (Wépion)

2 buts

Hugo Quandt et Anaël Sabbe (Bossière-Gembloux), Ivan Perez Avial et Augustin Van Achter (Éghezée), Ermal Ibrahimi (FCO Namur), Ibrahima Barry, Vyvian Beguin, Arthur Depireux et Colin Genard (Grand-Leez B), Alex Sainthuile (Jambes), Romain Caplier et Michele Mirabella (JS Tamines B), Esteban Diz Villanueva (Lustin), Antoine Bottaro, Romain Dupuis, Paul Gondry, Benjamin Hennaux et Jérôme Jonet (Malonne), Samuel Mary, Gailord Pinchart et Thomas Vermeren (Naninne), Adrien Blavier et Louis Delitte (Petit-Waret), Adrien Folens, Giovanni Militello et Guillaume Van Vlemmeren (Profondeville), Gilles Allard, Thomas Ancion et Anthony Tallier (Rhisnes), Damon Bower (Sauvenière), Alexis Miler (Wépion)

P2B

12 buts

Cédric Magis (Pondrôme)

11 buts

Daniel Patrick Nama (Anhée), Maxime Pisvin (Gedinne)

10 buts

Jérémy Wauthy (Rochefort B)

9 buts

Samuel Quevrin (Gesves)

8 buts

Jérémy Hassani (Gedinne), Damien Baudaux (Pesche), Patrick Collin (Rochefort B)

7 buts

Baba Koné (Havelange), Guillaume Deghorain (Tarcienne)

6 buts

Romain Brouir (Assesse), Alexis Descarpentries (Bioul), François-Xavier Bridoux (Schaltin)

5 buts

Arthur Bodart (Onhaye B), Logan Maistriaux (Petigny-Frasnes), Nicolas Fadeux et Bryan Marchal (Pondrôme)

4 buts

Marty Labar (Assesse), Xavier Helson (Bioul), Karim Becheker (Flavion-Morialmé B), Adrien Demarcin (Gesves), Thomas Gigot (Pesche), Antony Giglio et Denis Poupaert (Petigny-Frasnes), Renaud Antoine et Romain Rochette (Pondrôme)

3 buts

David De Maglie, Antoine Dubucq et Jérémy Martin (Anhée), Valentin Huet (Assesse), Alexandre Delcourt, Jonas Dunesme et Arthur Lincé (Bioul), Mattéo Leroy (Flavion-Morialmé B), Charly Catoul (Gedinne), Anthony Van Crombruggen (Havelange), Allan Piérard (Rochefort B), Xavier Mullens (Schaltin), Antonin Collinet et Jason Dumont (Surice), Mattéo Alessandro et Thierry Nkoue (Tarcienne)

2 buts

Virgil Dubois, Noa Frérotte et Damien Hosselet (Anhée), Julien Motte (Assesse), Dorian Jadoul (Bioul), Guillaume Hardy (Flavion-Morialmé B), Antonin et Mathis Sohy (Gedinne), Martin Julien et Jeremi Nicolas (Gesves), Clément Steeno (Onhaye B), Pierre Durieux (Pesche), Romane Zamperetti (Petigny-Frasnes), Félix Baudoin et Loris Duriau (Pondrôme), Maxime Brilot, Benoît Kamba et Emmanuel Mahin (Rochefort B), Jonas Guilleaume (Schaltin), Florent Magotteaux, Matteo Sacré et Théo Servais (Surice)