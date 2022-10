Ciney ne parvient pas à s’imposer contre les "petits"

"C’est une défaite qui fait mal, glisse le médian cinacien. D’autant plus que nous étions dans une bonne spirale avec notre 6 sur 6 face à deux belles équipes de la série. Les dix premières minutes ont été relativement bonnes samedi, nous étions bien en place puis nous n’arrivions plus à trouver l’homme libre dans le milieu. Libramont en a profité et nous a fait mal en contre. Cette équipe a été fort dangereuse au premier acte."

Si Ciney a relevé la tête en seconde période, il a dû courber l’échine après le but de Minthe dans les arrêts de jeu. "Je pense que nous avons proposé un jeu plus direct après le repos, ce qui a payé avec l’égalisation, note Thibaut Otte. Après le 1-1, nous nous sommes sentis pousser des ailes. Résultat des courses, nous nous sommes désorganisés et nous ne faisions plus les efforts pour revenir sur les contres de Libramont. Et c’est là-dessus que nous nous prenons le deuxième but. Nous avons une énorme occasion avant le 2-1, mais nous n’avons pas su faire preuve de réalisme. Libramont, bien. C’est vraiment frustrant de perdre des points contre des équipes qui sont mal en point au classement. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. En plus, ce sont des concurrents directs pour le maintien à la base. Il va falloir travailler deux fois plus afin d’être prêt pour la semaine prochaine. Car la venue de Richelle sera encore une autre paire de manches."

Mais quand on sait que Ciney a tendance à montrer son meilleur visage face aux cadors de la série, on se dit que la troupe de David Maucq a toutes ses chances. "C’est vrai que c’est un gros et qu’en plus, nous jouons à domicile où nous sommes plutôt bons depuis le début de saison, commente Thibaut. J’espère que nous allons encore parvenir à nous sublimer. Mais avant, il faut tous se regarder dans la glace si on veut sortir une meilleure prestation que celle de samedi. Est-ce que Ciney fait preuve de suffisance contre les équipes de bas de tableau ? Je ne sais pas. Peut-être que la motivation est moindre. On se dit que cela va aller, mais on retombe les pieds sur terre. Cette défaite à Libramont, c’est une grosse claque. J’espère que cela va nous remettre dans le droit chemin. C’est encore plus frustrant parce que nous pouvions réaliser une bonne opération au classement et que nous aurions même pu jouer la tranche dimanche prochain."

Le revers de samedi ne doit toutefois pas occulter le bon début de saison des Cinaciens. "C’est clair que nous réalisons un très bon début de saison, mais c’est frustrant de perdre autant de points contre des équipes de bas de tableau", termine Thibaut Otte.