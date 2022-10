Arbitre: Delabie.

Cartes jaunes: Lisot, Boreux, Fabris, Mollet, De Decker, Barry.

Carte rouge: Boigelot (2 c.j., 74e).

Buts: Boreux (0-1, 24e), L. Graulus (1-1, 40e), Fabris (2-1, 93e).

BIESME: Jacquet, Verelst, Dubois, Mollet, Lotte, L. Graulus (92e Dechamps), Lisot (65e Fabris), Blanchard, De Decker, Van Den Abeele (65e Nitelet), François (51e Servidio).

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Longin (80e Devigne), Grégoire, Kindermans, Ligot, Boigelot, Gilissen, Francotte (72e Barry), Piazzalunga, Boreux (80e Van Bets).

Après cinq minutes d’observation, les visités investissaient le camp adverse. S’ensuivaient une succession de corners et une frappe trop enlevée de Lotte.

Le but gembloutois tombait dès lors un peu contre le cours du jeu. Boreux ponctuait un contre amorcé par Longin et prolongé par Francotte (0-1). L'égalisation biesmoise survenait sur coup franc. Mais un coup franc gembloutois à hauteur du rectangle visité ! La reconversion offensive était clôturée par L. Graulus, passé du flanc gauche au droit (1-1).

Si aucun changement n’était opéré durant le repos, l’attaquant visité François, victime d’une pointe d’élongation à la cuisse, cédait sa place à Servidio dès la reprise.

"On a le temps. Se réorganiser", encourageait le T1 Xavier Thiry. Un message bien compris par Servidio, mais son but était annulé pour hors-jeu. Le coup franc de Dubois était ensuite repoussé par la transversale. La seconde carte jaune de Boigelot offrait une occasion en or aux Biesmois d’empocher les trois points. Fabris s’en chargeait, après s’être vu refuser un but.