Buts: Diskeuve (1-0, 50e), Van Vyve (1-1, 66e).

BEAURAING: Delobbe, Robert, Bachelard (90e Dumont), T. De Becker (61e Fallon), Cordioli (78e Ansiaux), Suray, Broyer, Auspert, Diskeuve, Dasty, Dardenne (L. De Becker).

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Chauviaux (56e Rossignol-Burgos), Cloots (79e Mercier), Delcorps (41e Cinier), Jaspard, Mazy, Roufignon, Delvaux, Dhyne (34e Diallo), Toussaint.

D’emblée, Meux mettait le nez à la fenêtre. Le temps de trouver ses marques et Beauraing rendait la monnaie de la pièce. Cordioli héritait d’une première et belle occasion, qu’il plaçait à côté. Sur les ballons aériens, les Bleus devaient se méfier d’adversaires supérieurs en taille. Bachelard et Auspert héritaient de deux nouvelles occasions, mais il manquait la bonne touche finale. En contre, les Verts, trop précipités, collectionnaient les déchets. Cordioli et Dhyne devaient sortir pour se faire soigner. À la 45e, Batatinha réclamait un penalty. L’arbitre et son linesman restaient de glace. Dès la reprise, Delobbe détournait sur la transversale. Sur le contre, Diskeuve tentait sa chance et trouvait la lucarne (1-0). Meux n’avait plus le choix. Ses joueurs montaient en régime. Et sur un excellent service de Diallo, Van Vyve égalisait. Avant de louper le 1-2, de la tête. La fin de match allait être assez chaude. On passait d’un camp à l’autre, sans plus trouver la faille. Meux y croyait jusqu’au bout, en forçant la note. Il inscrivait même un but, que l’arbitre annulait pour tirage de maillot préalable.

Batatinha n’était guère satisfait avec ce nul. "Il fallait être aveugle pour ne pas le voir: nous n’avons commencé à jouer au foot qu’en deuxième mi-temps. Mes joueurs ont mieux appliqué les consignes, sans plus foncer sans discernement. Puis, ces deux fautes commises sur mes joueurs à l’intérieur du rectangle ! L’arbitre pouvait très bien les donner. Et le match aurait pris une autre tournure. Mais bon, nous n’allons pas en discuter pendant des heures. Notre première période était franchement mauvaise."

Quant à Christian Léonard, il faisait remarquer que ce point n’était pas volé. "Au nombre de franches occasions, nous en avons eu autant qu’eux. En fin de partie, les miens étaient un peu cuits. Mais après le match qu’ils m’ont sorti, je n’ai rien à leur reprocher. Ils ont répondu à l’attente. Ils y sont allés avec le cœur et les tripes. Avec cette mentalité et cette application, ils pourront encore en prendre d’autres. Il y a du talent…"