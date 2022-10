Cartes jaunes: Farin, Bil, Mariano, Gahouchi, Aromatario.

SCHAERBEEK: Vlogaert, Eynde, Monshemvula, Farin, Mukota, Mabika, Belesi (65e Kamagate), Ade, Roisin, Lokilo (86e Malela-Ndangba), Bil (82e Vano).

TAMINES: Aromatario, Leemans, Bojovic, Piret (45e Belic), Becquevort, Mariano, Boudar, Lamort, Martinelli (38e Gahouchi), Pratz (80e Basile), Bulfon.

Battus lors du dernier match hors de leurs bases (2-0 au Léopold), les Taminois se rendaient sur le synthétique du Crossing. Pour ce déplacement compliqué, Rosa devait faire sans Kabeya (suspendu), Charlier, Mwemwe et Boukamir (blessés). Martinelli en a profité pour enregistrer sa première titularisation cette saison. Mariano, lui, a enchaîné son deuxième match consécutif dans le onze de départ.

Dans le début de match, les Taminois sont bien en place. Après vingt minutes de jeu, Boudar obtient un penalty. Il sera parfaitement converti par Bojovic qui prend le portier à contre-pied (0-1). Tamines prend donc les commandes. À peine soixante secondes de jeu plus tard, c’est au tour du Crossing de s’essayer à l’épreuve du penalty. Mais l’issue est différente: parade de Aromatario qui permet aux siens de rester devant au score. Par la suite, les visiteurs reculent. Ils seront punis à la 38e puisque Mukota trompe le gardien taminois via une belle frappe croisée (1-1). Au retour des vestiaires, le Crossing se montre plus entreprenant, boosté par l’égalisation en fin de premier acte. À l’heure de jeu, les hommes de Wayenbergh prennent l’avantage grâce à Bil (2-1). Ils garderont ce score jusqu’au coup de sifflet final.

Après cette défaite, Tamines se retrouve à la dixième place au général. Les "Alloux" voudront faire mieux lors de la réception de Saint-Symphorien.

Gauthier Piret: « Ils ont été meilleurs que nous »

Alors qu’il s’était fait mal au dos lors de la réception de Aische, Piret a débuté cette rencontre. "Le matin même, je ne savais pas si j’allais jouer. J’ai fait le maximum pour être présent. Mais j’ai ressenti une douleur et je n’ai pas voulu forcer". L’arrière gauche est donc sorti à la pause dans ce match où Tamines s’est incliné 2-1. "Ils ont été meilleurs que nous dans le jeu", avoue-t-il.