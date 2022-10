Mazy B 1-Onoz 5

Le penalty réussi dès la 5e par le Marbrier Tack ne déstabilise pas le Standario. Entre la 15e et la 21e Tudisca (2) et Orlando vont inverser la tendance. Les Gembloutois ne parviennent pas à contester cette avance qui va s’agrandir avec des buts de Yelkenci à la 51e et Biondo à la 84e.

Sauvenière B 3-Wépion B 2

Dès la 2e, Bastin entamait la marque pour les Fraisiers. Les Wawas réagissaient rapidement. Theizen et Crickx sur penalty à la 43e leur permettaient de retourner aux vestiaires en menant. Un statut contesté par Bastin sur penalty à la 57e. Le dernier mot était pour Collavo (71e).

Moustier B 0-Malonne B 1

Les gars du Champ Ha avaient besoin d’un point mais les Sambriens malmenaient le leader en première période. Le but de Ridole à la 51e mettait les Verts plus à l’aise même s’ils restaient attentifs jusqu’au bout pour s’octroyer cette 1re tranche.

Ham 2 – Namêche 2

Les Hannetons prenaient l’avance e par Di Martino. Les Carriers ne se laissaient pas abattre et renversaient la situation avant le café par Lequeux et Bouchama. La reprise restait indécise et équilibrée. À la 81e, Ossieur offrait une unité aux Balouches.

Salzinnes 0-Temploux 3

Les Aviateurs ont remporté trois nouveaux points face à leurs voisins sans survoler les débats. Les Bleus avaient fait le boulot en 25 minutes avec trois buts signés Van Mol, Sinanovski et Dellpiero. La seconde période permit à Benjamin Mazy de faire tourner son effectif.

Flawinne B 3-Jambes B 4

Derrière les Casernes, il fut aussi question d’arbitrage avec un penalty plus que léger contre et un autre refusé aux Gozettis par l’arbitre visiteur. Cela n’aurait probablement pas changé grand-chose au vu de prestation jamboise supérieure. Le gardien Philippot allait sauver pas moins de six situations critiques sur le match. Il ne peut rien sur le penalty fantôme converti par Segat à la 10e. La minute suivante, un ballon relâché par le gardien visiteur Puissant est poussé dans les filets par Calabro. Segat loupe un but tout fait à la 34e. Bourlon est plus adroit avant le repos pour le 1-2. L'introduction de Vanderstappen par Roby Certo va bousculer la défense locale. Vanderstappen lui-même et Segat vont creuser l’écart, entraînant un excès de confiance. A la 88e Viaggi réduit le score et à la 90e, Puissant repousse un centre-tir de Pairoux dans ses filets.

Wartet 5-Jemeppe B 0 fft. Mécontent de ses joueurs aux entraînements, le président jElie Goffin a décidé que son équipe ne jouerait pas ce dimanche.