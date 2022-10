Mais ou s’arrêtera Florian Fromont ?

Buts: F. Fromont (1-0, 2e ; 2-1, 25e et 5-1, 86e), S. Sacré (1-1, 19e), Rhatay (3-1, 28e), Camara (4-1, csc 33e).

SPY: Matriche, Rhatay, Fournier, Delvigne, L. Fromont (77e Barry), F. Fromont (89e Biot), Autequitte, Jorand, Hody, Sustendal (68e Verstraete), Boujabout (43e Kempeneers).

FERNELMONT-HEMPTINNE: Vandenkerckhove, Carpiaux, Poncin, Preudhomme, S. Pirson (71e G. Pirson), S. Sacré, Leblanc (46e Lorent), Camara, Collard (46e Wauquaire), K. Sacré (71e Lakhouil), Kulkens.

Devant Miss Namur, les jeunes du club et leurs parents, les "Spirous" n’ont pas dû forcer leur talent. Dès la 2e, Mister but sortait déjà de sa boîte pour mettre les siens au commandement. En contre, Leblanc lançait Preudhomme, qui centrait pour S. Sacré, égalisant. Le doute ne s’installait par longtemps dans les rangs visités, puisque le meilleur buteur de l’élite repassait par là à la 25e pour rendre l’avance aux "Jaunes". Trois minutes plus tard, Rhatay, de la tête, réalisait le break, avant que Camara ne trompe son propre gardien (4-1).

À la reprise, les Jemeppois restaient maîtres de leur sujet. L.Fromont, à deux reprises, et son frère Florian, mettaient à nouveau Vandenkerckhove à l’ouvrage. Toutefois, à cinq minutes du terme, le dernier rempart des "Rouges" ne pouvait rien face à F. Fromont, qui inscrivait son deuxième triplé en huit jours.

"Les semaines se suivent sans se ressembler, regrettait le capitaine visiteur, S. Simon. Après le but d’ouverture, nous avons égalisé, mais le deuxième nous a fait mal." "Vu nos 45 minutes initiales, nous n’avons eu qu’à gérer au second acte, analysait le capitaine visité, B. Delvigne. Que Florian continue à enfiler les buts…"