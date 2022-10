Leuze se paie la tranche

Rhisnes B 0 – Leuze 3

Si Leuze domine, Rhisnes se montre dangereux sur phases arrêtées. Verwilghen secoue les filets (0-1). Après la pause, Leuze reste maître du terrain et creuse l’écart par le même Verwilghen. "Notre premier objectif, le gain de la tranche, est dans la poche", confie le mentor Olivier Labyoit.

Bossière B 3 – Arquet B 1

Si Arquet se montre très entreprenant, c’est Bossière, qui mène 2-0 au repos, suite aux buts de Maisin. À la reprise, Bossière se voit contraint de défendre, ce qui permet à Jassogne de réduire l’écart. Heyters signe le 3-1 un peu flatté.

Jemeppe 2 – Flawinne 2

Comme Jemeppe ne peut conclure, c 'est Flawinne qui vire en tête au repos, grâce à Bourguignon. Au but égalisateur de Tshiala, Bourguignon signe le 1-2 sur penalty. Jemeppe doit attendre la 90e pour égaliser, sur un penalty converti par Bleuze.

Taviers 4 - St-Germain 3

Si Henrottin ouvre la marque, son équipier et portier Moureaux écope du bristol rouge. Le coup de réparation qui suit est converti par Destrée. Le même Destrée s’offre un second but (1-2).

À la 62e, Rihoux remet les deux équipes à égalité, avant que François ne signe le 2-3. St-Germain joue avec le feu, ce qui permet à Henrottin de remettre une nouvelle fois les deux équipes à égalité (3-3). À la 88e, la messe est dite avec le penalty converti par… Henrottin.

Auvelais 3 – Spy B 3

Ne pouvant mettre à profit ses occasions, Auvelais permet à Spy de mener 0-3 au repos, via Seron. Après la pause, Auvelais montre un visage plus performant, ce qui lui permet de décrocher le partage suite aux réalisations de Rossomme (2) et de Dejaiffe.

Falisolle 3 – Floreffe 0

Falisolle s’est octroyé un troisième succès. Au repos, c’était déjà 2-0 via Tahon. La physionomie ne changeait guère après le repos, si bien que le dernier mot revenait à Tahon.

Ligny B 3 - Namur B 2

Si Ligny menait 1-0 au repos par Stevens, Namur aurait certainement mérité un autre sort. Dialo relançait les Namurois, avant que Sbaa ne signe le 2-1. Le second but égalisateur venait de Leeka (penalty). Le but victorieux pour des Lignards était signé Stevens.