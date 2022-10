Il n’y aura pas de Namurois en quarts de finale

ANDENNE: Marée 16 (4x3), Grégoire 14 (2x3), Chaufouraux 14 (4x3), Beaujean R. 6, Beaujean T. 15 (1x3), Kusunguludi 4

Les Andennais garderont un souvenir amer de cette défaite face au BBC Brainois. Très mal entrés dans le match (12-28 après 7’), les "Oursons" ont couru après le score durant toute la partie, ne parvenant jamais à combler l’écart initial. L’équipe namuroise a manqué de rigueur défensive en première mi-temps, avant de manquer de lucidité offensive. "Nesbitt, l’intérieur brainois, nous fait très mal au début et on encaisse beaucoup trop. On passe ensuite en zone et ça fonctionne. Mais à six, tu dois être capable de ralentir et de jouer plus intelligemment si tu fais des stops. On a vu de belles choses devant en première mi-temps puis on a arrêté de jouer collectivement, explique un Pierre Philippe Baeken décu . C’est un manque de lucidité qui ne peut pas arriver avec des gars d’éxpérience comme ceux qui étaient sur le terrain aujourd’hui."

Aubel (+5) 80 – Ciney 66

23-11 ; 18-22, 16-13, 18-20

CINEY: Jacques 8, Laroche 5 (1x3), Husson 2, Wutukidi 13, Gielen 21 (2x3), Malliar 8, Balthazar M. 9 (1x3), Balathazar A., Vandescure

Les Cinaciens ont connu un jour sans ce dimanche à Aubel, se cassant les dents sur la zone des locaux durant tout le match. "On n’a pas été bons face à une équipe qui a joué crânement sa chance. On a très mal démarré et on a notamment manqué de niaque défensivement. Pour l’emporter aujourd’hui, on aurait dû être à 100%. Or, la fatigue s’accumule au fil des semaines et il devient de plus en plus difficile de mettre l’intensité requise", raconte Yohan Balthazar.

Car si le coach condrusien pouvait compter sur trois retours de blessure, ceux-ci ont connu des fortunes variées: "Martin Balthazar a bien répondu à l’appel, Antoine Malliar était loin d’être à 100% et n’a pas pu impacter le jeu comme d’habitude. Quant à Antonin Laroche, il s’est reblessé après 10 minutes."

Fraire (+10) 82 – Cointe 89 (a.p.)

23-20, 17-16, 13-17, 14-24, 5-12

FRAIRE: Detraux 9, Yanga 3 (1x3), M. Coppens 13 (3x3), Jadin 11 (3x3), Beaurir 2, Leclere 9, Marquet 12 (2x3), Sibille 2, Delahaut 11 (1x3).

Malgré la différencre de deux divisions, Fraire a fait trembler les Liégeois et ne doit donc pas rougir de cette élimination.

"Tous mes joueurs ont livré un gros match si bien que je n’ai rien à leur reprocher confie le coach des Coalisés Nicolas Demande. Ils ont prouvé qu’au complet ils sont capables de très bonnes choses. Reste à continuer de la sorte pour conserver un tel niveau lors des prochaines semaines".

Fin du premier quart et début du second les neuf joueurs namurois ont imposé leurs vues pour mener de vingt points. Avant un léger passage à vide en vue du repos.

Menés de cinq points à la 38e, les Frairois sont revenus au score via Jadin et Detraux. Il fallait donc recourir à la prolongation pour connaître le vainqueur. Et là, les visités, fatigués, ont dû lâcher prise.