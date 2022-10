Arbitre: C. Dutron.

Cartons jaunes: B. Michel, Pierard, De Bona, Mohimont, Grégoire

Buts: Leclercq (1-0 sur pen., 40e), De Bona (1-1, 48e), Koné (2-1, 79e).

HAVERSIN: F. Michel, Mohimont, B. Michel, Sibilano (77e Sibilano), Struvay, Corhay, Turmine, Tchérépachin (58e Solot), Thonon (54e Tricnaux), Koné, Leclercq (70e Piraux).

CHEVETOGNE: Gauchet, Sevrin, Cappelle, P. Minon, Mathieu (87e Mailleux), Pierard, Puerta Lopez (90e Dubois), Desille, L. Minon (70e Grégoire), Ergot, De Bona (62e Simon).

Haversin a effacé le zéro qui traînait depuis août dans sa colonne victoire. Les Jaune et Noir ont empoché les 3 points du derby communal et refourguent à leurs voisins la lanterne rouge. "C’était la victoire ou rien, pour eux comme pour nous", rappelait John Galasso au coup de sifflet final qui renvoyait ses Haversinois fêter le premier succès de leur histoire en P1.

Après 8 minutes, le tir lointain de Desille, dévié, se heurtait à la latte de Florimond Michel. Le jeune Thonon répondait immédiatement d’un envoi capté par Gauchet. Desille et P. Minon alertaient ensuite le gardien haversinois sur coup franc, une alerte répétée sur le corner qui s’ensuivait, le ballon touchant cette fois le poteau. La réplique locale venait des pieds de Tchérépachin, contré par Gauchet, avant que L. Minon, bien servi par Ergot, ne trouve le petit filet de Michel. Mais l’intensité insufflée dans le match par les deux teams ne durait qu’un quart d’heure, alors que la possession restait rouge. "Je leur avais demandé de ne pas se cacher et d’aller les chercher, expliquait le coach ad interim de Chevetogne, Régis Diluzolele. Ils l’ont bien fait en première mais ont trouvé les poteaux et la transversale."

Avant la pause, Leclercq obtenait un penalty généreusement accordé et se faisait justice.

Chevetogne revenait dans la partie dès la reprise, d’une tête de De Bona que le trio arbitral validait malgré les protestations locales quant au franchissement de la ligne. On pensait que les voisins se quitteraient dos à dos mais une contre-attaque haversinoise profitait à Piraux, monté au jeu, qui insistait. Le ballon revenait dans les pieds de Koné, qui le déposait habilement au-dessus de Gauchet.

"Cette victoire va faire prendre conscience à toute l’équipe qu’elle peut gagner. La semaine va être agréable", souriait le T1 local. Pour sa première en tant que coach, "Dilu" choisissait la philosophie: "Maintenant qu’on est au fond, on ne peut que remonter !"

Un banc jeune et décisif

Décidant de titulariser ses jeunes éléments, John Galasso a voulu une remise en question de tous, lui y compris. «Et j’ai été super content, tant des titulaires que des remplaçants. La mentalité et le banc ont fait la différence. Ça ne s’est pas joué sur grand-chose d’autre et je comprends de ce fait la frustration de Chevetogne.»

La victoire de l’efficacité

«Ils ont été plus dangereux et nous, plus efficaces, analysait le capitaine Maxence Mohimont. On attendait cette victoire depuis longtemps, on va pouvoir jouer plus libéré.»

Pas récompensés

«La poisse continue, soupirait Romain Desille. Déjà contre Beauraing, c’était un hold-up. Encore une fois, nous ne sommes pas récompensés de nos efforts. Avant leur penalty, on a 2 ou 3 occasions franches. Si on les avait mises au fond, je crois qu’on faisait une première mi-temps parfaite.»

La malchance du montant

«Quand c’est presque bon, ça touche les montants. Avec plus de victoires derrière nous et moins de doutes, nos actions seraient au fond, ajoutait «Dilu». On a été puni par un Haversin bien en place et courageux.»