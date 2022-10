Cartes jaunes: Delaite, Colin, Hendrick, Leleux.

Buts: S. Leyssens (1-0, 16e), Capouet (2-0, 24e), Colot (3-0, 80e).

DINANT: Delaite, Veroven, Capouet, Loriers (55e Akandja), Taminiaux, Colot (83e Daxhelet), Herman, S. Leyssens (62e Benassy), Fontaine, Colin (76e Leemans).

FLAVION: Unver, Dujeu (46e Squevin), Lamock, Hardy, Hendrick, Zingle, Hennin (76e Leleux), Collart (62e Vanmackelbergh), Pessleux (84e Deflandre), Dubois, Decraux.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le ballon offert par le bourgmestre de Dinant a vraiment bien roulé pour les hommes de Maxime Laloux, face à une équipe de Flavion aux abonnés absents en première période. Comme le confirmait leur T1, Eddy Morue, très remonté contre ses joueurs. "Nous n’étions pas présent en première mi-temps. Mes joueurs feraient bien d’avoir des c… le dimanche, au lieu de parler en semaine."

Dans cette première période à sens unique, S. Leyssens trouvait déjà l’ouverture à la 16e, en lobant Unver. Il était imité dix minutes plus tard par Capouet qui, de la tête, doublait la mise. Juste avant la pause, Flavion obtenait un penalty. Zingle frappait et Delaite arrêtait, mais l’arbitre faisait recommencer et Delaite s’interposait à nouveau. Colot fixait les chiffres à la 80e, d’une belle frappe croisée.

Très beau succès des Dinantais, superbement bien organisés, comme le confirmait l’excellent Louis Herman. "Nous voulions repartir de l’avant. On a fait un gros match. La confiance est présente, nous jouons libérés ." Propos confirmé par son coach, Maxime Laloux. "Après le off-day de la semaine dernière, nous voulions gagner pour notre retour à Neffe. Le travail en semaine fut excellent. Nous finissons cette première tranche avec 21 points. Je suis vraiment très fier de mon groupe et de sa mentalité."