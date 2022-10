13-14, 17-9, 11-19,18-6

SPIROU LADIES: Hermans, Dupire 5-2 (1X3), Cambioli 10-12 (1), Vashamillette, Vandewattyne 6-5, D. Muylaert, Verstraete, Stefek 4-10 (1), Samsam 5-0 (1).

BCB: Philippe 3-0 (1X3), Lakkerwa 0-3, Le Trequesser 2-6, Broers, Drygalski 3-3, Laffineur 2-0, Gilliard 0-2, Ory 0-4, Lesire 2-0, Fivet 5-2, Hubaut 6-5.

Avec uniquement ses moins de 23 ans, dont quatre filles de D1, Charleroi B a globalement muselé son invité namurois, grâce à sa défense individuelle. Boninne a certes viré en tête au terme du premier quart-temps.

Mais ensuite, le groupe de Fabien Muylaert a eu moins de déchet en attaque, tout en maintenant la pression en défense: 30-23 au repos. Les visiteuses de David Roussaux relevaient la tête à la reprise (41-42 à la 30e) mais le duo Stefek-Cambioli bousculait l’opposition dans la dernière ligne droite.

Herve-Battice 63 – Namur B 59

16-11, 18-20, 19-16, 10-12.

NAMUR: Matthys 4, Defosset 6, Giaux 4, Hucorne 4, Boosten 6, Chirishungu 10 (1x3), Colin, Henquet, Cool 20 (4x3).

Pas à son niveau, Namur quitte logiquement la compétition au stade des huitièmes de finale.

"On a manqué de rigueur et de mordant, confie le coach, Jérémie Palix. Dès le départ, on a été bousculé par Herve, du fait qu’on s’est montré trop laxiste défensivement. Hervé s’est alors permis d’enchaîner les paniers faciles. Certes, on est revenu avant la pause, mais on est retombé dans nos travers à la reprise. On a dû constamment courir après le score, et cela a produit de la fatigue. Cette défaite peut toutefois être un mal pour un bien puisque les filles pourront ainsi se reposer, étant donné qu’il a manqué un peu de jus en fin de match. "

Esneux (+5) 62 – Ciney 82

18-22, 18-18, 15-22, 6-20.

CINEY: Mazuin 2, Beguin 4, Ernoux 22 (2x3), Van Meerbeeck 16 (1x3), Laloux 2, Vanhorsigh 2, Délire 9, Bechoux 13 (1x3), Laurant 7, Medjo 5.

Avec de la patience, Ciney n’est pas tombé dans le piège de la R2 d’Esneux.

Pourtant, l’équipe liégeoise joue sans pression et montre des signes de résistance en première mi-temps (41-40, 20e).

"Nous avons fait le boulot en attaque mais, comme à notre habitude, nous avons subi défensivement, répète la coach, Fannie Vandesteene. Au retour du vestiaire, nous avons augmenté notre niveau de jeu, et cela s’est directement traduit par un écart significatif en notre faveur. Par ailleurs, comme Esneux a effectué très peu de rotations, les visitées ont fléchi physiquement."