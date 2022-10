Couvin trébuche sur son terrain

Cartes jaunes: Delpire, Debauque, Depril, Furia.

But: Debauque (0-1 pen., 40e).

COUVIN-MARIEMBOURG: Eugène, Murrone, Delpire (68e Hallaert), Q. Deppe (68e Duchene), Wackers, Gillis, Magotteaux, Galante, Lebrun (79e Chartier), Pérot, Davrichov.

MANAGE: Vanhecke, Debauque, Laurent (66e Furia), Scohy, Di Vrusa, Depril (66e Dauby), Thibaut, Descotte, Chebaiki (74e Sebaihi), Mathieu, Ozturk (85e Cuche).

Sur une surface de jeu fort sautillante, les Mariembourgeois se montrent d’abord les plus dangereux avec une tête de Magotteaux, qui saute plus haut que tout le monde mais la balle passe au-dessus des cages de Vanhecke. Une frappe de Davrichov est ensuite complètement dévissée. Les Centraux mettent du temps à entrer dans leur match et vers la demi-heure, Scohy alerte Eugène, qui fait son retour dans les buts. Juste avant le repos, l’arbitre siffle un penalty plutôt léger sur Depril. Valentin Debauque se charge de le convertir.

Après le repos, les deux équipes se créent trop peu d’occasions dans une partie très fermée. Les Manageois ne sont pas loin de doubler la marque par Laurent, via une belle frappe. Cependant, elle est trop enlevée pour inquiéter Eugène. Les minutes passent et la victoire de Manage semble acquise sauf pour Davrichov. Parfaitement lancé par Duchene, l’ex-Walhérois croise son tir qui termine sur le poteau ! Les "Jaunes" ont eu chaud mais s’en sortent avec les trois points et peuvent toujours rêver de la tranche.