Classement des buteurs (P1): Florian Boudin et Arnaud Defays presque autant en forme que Fromont

Le "Spirou" Florian Fromont est sur une autre planète. Dimanche, il a planté un deuxième triplé, le deuxième d’affilée avec son équipe, qui comptabilise 29 goals cette saison. 29 buts grâce auxquels les "Écureuils" peuvent se targuer d’être la meilleure attaque du championnat, avec deux roses de plus que les Loyersois et trois de plus que grand-Leez. Avec sa carburation impressionnante, l’aîné des frères Fromont est responsable de 17 de ces 29 buts.