Leuze 1 - Mazy 1

Les Hesbignons n’ont pu réitérer leur exploit de la semaine dernière, en étant accrochés par les "Marbriers" de Philippe Baugnet. Les gars des Keutures exerçaient une grosse domination, qui se concrétisait à la 38e via Meyer. Les deux équipes loupaient un penalty avant la pause, par Van Heeswijck et Palese. Barras égalisait à la 47e, en profitant d’une grosse erreur défensive. Après une latte du visiteur Van Tielen, les visités se procuraient deux belles occasions, par Delcourt et Rosier.

Andoy 1 - Bonnevile 2

Les Sang et Or dominent la première période et trouvent l’ouverture par Emrullahu à la 21e. Le score ne change plus avant la pause. Les Andennais équilibrent après la pause et se voient octroyer un penalty très contesté. Stellings n’en a cure et égalise. La belle prestation namuroise est réduite à néant par un obus d’Étienne à la 80e. Bonneville remporte la tranche mais leur hôte se dit floué par un arbitrage visiteur.

Fernelmont 1 - Gesves 0

Les Hesbignons ont retrouvé de leur superbe, en venant à bout du second prétendant à la tranche. Au terme d’un match très ouvert, le seul but fut inscrit à la 63e, via Ajhrourh. Rodberg et Philippart, pour les visités, et Coppens et Mbulabu, pour les visiteurs, auraient pu changer ce score Arsenal.

Eghezée 7 - Boninne B 1

Le stade Rubay a retrouvé le sourire, après une période plus difficile pour les Sang et Marine. Le but initial de Portois était compensé par l’égalisation de Michiels. À partir de là, les Hesbignons ont déroulé, en creusant l’écart par Van Koeckelberg et Portois, avant la mi-temps. Ce dernier récidivait à la 51e. Un doublé de Baye et un nouveau but de Van Koekelbergh scellaient le succès des visités.

Naninne 8 - Taviers B 0

Que se passe-t-il à la Jeunesse, depuis deux semaines ? Les hommes de Christian Pitance ont sombré chez les "Mauves". Ce n’était que 2-0 à la pause des œuvres de Nganga et Moureau. Les Taviétois s’écroulaient après la pause, sous les buts de Moureau, Nganga, Draye, Lambert, Warnier et Guenegand.

Ohey B 0 - Schaltin B 5

Avec pas mal de jeunes, comme en face, les Standardmen ont dû courber l’échine. Aux 9e et 17e, Weibel et Macors avaient profité d’erreurs défensives oheytoises. Les visités équilibraient les échanges après le café, mais encaissaient trois buts dans le dernier quart d’heure, de Remy, Huberty et Weibel.

Namêche 0-P/Waret 5 fft

Après avoir cherché une terre d’asile durant une semaine, les "Carriers" n’ont pu la trouver et ont dû déclarer forfait.