Dinant prend le début de match à son compte et ouvre vite la marque par Prouvé. À la 10e, les visités font déjà le break par Drugmand. Avant la pause, Bourtembourg inscrit le 3-0. En début de seconde période, Leignon pousse et réduit la marque via Crepin. Dinant ne se laisse pas surprendre et prend le large avec deux autres buts de Bourtembourg et de Drugmand.

Han-sur-Lesse 1 – Haversin B 1

Les visités ouvrent le score après dix minutes de jeu par Chollot. Han domine mais ne parvient pas à faire le break. En seconde période, les visités oublient de faire le break. Haversin en profite et recolle au score à quinze minutes du terme avec une rose de Davin. Han pousse, en vain.

Pondrôme B 4 – Ciergnon 1

Dès la 10e, Fadeux trouve la faille pour l’équipe visitée. Ciergnon recolle au score à la 15e par Anciaux. Avant le repos, Darwagne donne l’avance aux visités. En début de seconde période, les visités mettent la pression. Juste après l’heure de jeu, Dermier accentue l’avance des siens en transformant un penalty. En fin de match, Fadeux fixe les chiffres.

Pessoux 1 – Lustin B 6

Après une première période assez équilibrée les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score vierge. Dès le début de la seconde période, la rencontre s’anime. Alluin lance les visiteurs puis Warnant et Laranjeira font le break pour Lustin B. Dufrenne relance Pessoux, mais Lustin B ajoute 3 autres buts signés Warnant et Laranjeira (2).

Feschaux 3 – Mesnil 6

Dès la 12e, Antoine inscrit le premier but de Mesnil. Feschaux réplique dans la foulée par Flamend. Martinot donne l’avance aux visiteurs à la 38e. Avant le repos, Puche égalise sur penalty. À l’heure de jeu, Parmentier et Remy donnent l’avance aux visiteurs. Hinne relance une nouvelle fois Feschaux. En toute fin de match, Vandenbroeken et Boukheras fixent les chiffres.

Gedinne B 1 – Anhée B 1

Après une première période équilibrée durant laquelle aucune des deux équipes ne trouve la faille, la rencontre s’anime en seconde période. Matisse ouvre le score à la 78e et Gedinne égalise trois minutes plus tard par Grimonprez.

Anseremme 1 – Dion 0

La première période est assez équilibrée et les deux équipes se créent des occasions. Anseremme change son dispositif tactique en seconde période et Fastrez trouve la faille rapidement. Les visités se replient en défense et parviennent à garder leur avance. Anseremme s’adjuge la première tranche et assure sa place au tour final.

Méan 8 – Entente Sommenoise 0

Les visités mènent facilement sur le score de forfait au repos grâce à des roses de Bourtambourg, Wautie (2), Burlion, Dubois. En seconde période, les visités gardent la mainmise sur la rencontre et ajoutent trois autres buts des œuvres de Wautie (2) et de Burlion.

«Historique pour Anseremme»

En prenant la mesure de Dion sur le plus petit écart, Anseremme s’est assuré le gain de la première tranche et une participation au tour final. «Vu l’enjeu, le match a été tendu est compliqué», indiquait l’entraîneur Frédéric Golinveau à l’issue de la partie. «Nous avons un peu paniqué et sommes tombés sur une équipe bien organisée.»

Finalement, c’est en début de seconde période que la délivrance est venue. «Nous avons réorganisé l’équipe au repos et changé de tactique en jouant plus offensivement. Une fois notre but inscrit, nous avons bien défendu et avons resserré les lignes.» Grâce à cette victoire, Anseremme respire. «Cela faisait quatre ans que nous attendions de jouer le tour final et sept années que nous n’avions plus gagné de tranche. Cette victoire a une saveur un peu historique pour notre équipe. Notre but est de continuer sur notre lancée, de tenter de ne pas se relâcher et de viser plus haut.»