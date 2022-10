30/30 pour Lesve, moyenne de champion

Saint-Gérard 6 - Olloy 0

Les Brognois ont soigné leur copie. De quoi satisfaire le coach Laurent Dimanche, qui a vu Libert, Depree et Désirant (2) actionner le marquoir durant les 45 premières minutes. Un doublé de Libert au second acte fixait les chiffres d’un match disputé dans un bon esprit et très bien arbitré par le délégué brognois Yohan Machu.

Clermont 0 - Florennes 6

Les "Aviateurs" ont rapidement décollé pour se munir d’une avance forfaitaire avant le repos, des œuvres de D. Raskin (2), Mathelart, Collinet et Verstrate. Le mentor florennois, Ludovic Diez, a fait tourner son effectif en seconde mi-temps, se payant le luxe de marquer lui-même le numéro 6 sur un assist de Bergen.

Gimnée-Mazée 1 - Falisolle B 5

Après deux minutes, Pauwels et Jochmans avaient scoré. À la 14e, Riciputo faisait 0-3. Au retour des vestiaires, les "Mauves" réduisaient l’écart. Une joie de courte durée, car un doublé de Pauwels assurait un beau succès aux visiteurs.

Etoile Taminoise 3 - Tarcienne 1

Les Étoilés ont éprouvé pas mal de difficultés à se défaire d’une bonne formation tarciennoise. Celle-ci dominait la première demi-heure et prenait l’avance par Dogot. Mieux dans le match à la reprise, les Sambriens parvenaient à inverser la vapeur sur des réalisations d’Oostens (2) et de Di Cecco.

Surice B 2 - Fraire 1

Les "Fromagers" se sont imposés d’une courte tête. À la 22e, Christophe les avait mis aux commandes, mais l’égalisation survenait à la 43e. La reprise était indécise et engagée. La victoire tombait à la 75e, sur un penalty transformé par Christophe.

Lesve-Arbre 5 - Ham B 1

Les visiteurs ont longtemps tenu la dragée haute au leader. Marlier a ouvert la marque à la 5e pour les visités. Un coup franc égalisateur survenait avant les citrons. Vincent Collet recadrait ses troupes et celles-ci s’envolaient dans le dernier quart d’heure, grâce à des roses signées Julémont (2) Bodart et Henricot.

Philippeville 0 - Thy B 3

Les visiteurs ne menaient que d’un but, de Dispa, à la pause. Plus efficaces devant le but, les hommes de Thierry George se sont ensuite détachés via des buts de Goblet et Bagnolini.