Une soirée à oublier pour Rochefort

Cartes jaunes: Senga, Muaremi, Pauletti, Mibenge, Malaba, Laloux, Morana, Akwasi, Abachri, Ouedraogo.

Buts: Loyaerts (0-1, 47e).

ROCHEFORT: Lentz, Rémy, Said, Sbaa, Senga, Uhia, Akwasi, Laloux, Monmart, Lambert, Étienne (78e Ouedraogo).

HUY: Marly, David, Kabombo, Muaremi (75eDe Castris), Eeke, Pollina (82e, Abachri), Morana, Mibenge (77e Picchietti), Loyaerts, Frantim, Papalino (89e Czagiel)

Une occasion, un but. Il n’en a pas fallu plus à Huy pour venir à bout de l’ogre de la série. Les Rochefortois sont restés muets pour la première fois depuis le 11 septembre dernier. Et c’était également une défaite, à Herstal. Avec son jeu de possession qui lui a permis de se créer pas mal d’occasions en première période, Rochefort a buté sur la finition. Ce n’est pas faute d’avoir essayé ; Lambert a tenté plusieurs fois, mais la barre transversale a notamment sauvé les Hutois à la 36e. "Je pense qu’on a manqué de justesse devant. On a fait les mauvais choix. Si on avait eu la concentration et la justesse technique lors de la dernière passe, c’était du pain béni pour nous, car il y avait les espaces. Y a des jours où ça ne veut pas rentrer", reconnaît l’attaquant Maxime Lambert.

À la reprise, Loyaerts cueillait à froid des Unionistes encore restés aux vestiaires. Huy recule, perd du terrain, mais ne cède pas et inflige à Rochefort sa première défaite à domicile de la saison. "Ils sont restés organisés. On a essayé de mettre plus de rythme et de trouver la faille, mais sans succès. Perdre contre Huy ou contre n’importe qui, ce n’est pas le problème. C’est qu’on perd chez nous, et ça fait mal au moral", constate Thibault Monmart, défenseur central de Rochefort.