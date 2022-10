Un entraînement dimanche en punition

Buts: Vandaele (1-0, 30e), Audran (1-1, 85e), Minthe (2-1, 90e).

Cartes jaunes: Baudot, Bodet (T1), Monthe, Jadot, Lambrechts, Villano.

LIBRAMONT: Delmé, Bunout, Robinet, Nélisse, Grandjean, Mosquera, Nkokolo, Baudot (76’, Roset), Mezouari (90e Jérouville), T. Lefort (27e Richard), Vandaele (69e Minthe).

CINEY: Monteleone, Audran, Boudjemaa, Despas (69’, Mignon), Otte, Villano (53e Jadot), Henrotaux, Boujabout, Antoine, Pajaziti (53e Claude), Lambrechts (80e Bruckner).

Battu à Givry et accroché par Meix, Ciney perd à nouveau des plumes face à une équipe de bas de classement. Libramont n’avait pas encore gagné cette saison… "Je savais que cela allait se passer comme cela, soupirait David Maucq. A vec tout le respect que j’ai pour Libramont, c’est nous qui n’avons pas joué. Comme nous l’avons fait contre Givry, comme nous l’avons fait contre Meix. De la suffisance ? Oui, bien sûr. C’est l’histoire de l’équipe cinacienne depuis belle lurette."

Mené après le but de Vandaele, qui avait profité d’une sortie hésitante de Montoleone, Ciney a mis du temps à réagir. Libramont aurait même pu corser l’addition. Finalement revenu dans le match grâce à une rose d’Audran, idéalement servi par Antoine, Ciney est même passé à deux doigts de s’imposer, mais la reprise d’Antoine au petit rectangle, a été sauvée sur la ligne par Bunout. Dans l’autre sens, après trois minutes d’arrêt de jeu, Minthe a trompé Monteleone. Pas content, David Maucq avait d’ailleurs convié ses ouailles à un entraînement, sans ballon, ce dimanche matin. "Quand je vois le 1/9 contre Meix, Givry et Libramont, c’est hallucinant. Quand on joue une équipe plus faible, on croit que tout va aller tout seul. Il est là le problème, nous ne parvenons pas à passer ce cap. C’est dommage car avec 4/9, nous avons la tranche. Cela me rend malade, cela me rend fou", terminait le mentor cinacien.