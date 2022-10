Tous deux vainqueurs dimanche, Bossière/Gembloux B et Leuze se disputaient une première tranche que le RAC a remporté au goal average, les deux équipes terminant ce premier tiers du championnat à égalité, mais avec une différence de buts à l’avantage des Leuzois, qui se sont imposés 0-3 à Rhisnes B. Les Bossiérois, eux, sont sortis victorieux de leur rencontre face à Arquet B (3-1).

Le derby éghezéen entre Taviers et Saint-Germain est tombé dans l’escarcelle des "Jaune et Noir", avec un succès 4-3 des hommes d’Omer Booms. Émines et Moustier n’ont pas réussi à se départager (3-3), pas plus que Jemeppe et Flawinne (2-2) ni même qu’ Auvelais et Spy B (3-3). Deuxième victoire de la saison pour Falisolle/Aisemont, qui s’est imposé 3-0 face à Floreffe. Quant à Ligny B, c’est contre Namur B qu’il l’a emporté (3-2).

P3B: Ciney B tombe, Ohey toujours invaincu

Boostés par la victoire vendredi de l’équipe fanion face à Arquet en P1, Loyers B a également signé un succès de prestige ce dimanche en faisant chuter Ciney B (3-4). Les Namurois infligent là à la RUW sa deuxième défaite de la saison. Les Cinaciens sont deuxièmes, ex aequo avec le Condrusien B, tombeur dimanche de Bioul B (0-4). Ohey reste bien accroché à son statut de leader invaincu. L’équipe de Vivian Delhalle a signé sur 27 sur 27 sur le terrain de Boninne (1-4).

Puisque Bois-de-Villers (2-4 à Faulx) et Sclayn (3-4 à Achêne) se sont aussi imposés, seul Assesse B a gagné à domicile, en écartant l’ Union Dinantaise B 3-2. Denée et Sinsin ont partagé l’enjeu (1-1).

P3C: Battu, Thy gagne quand même la première tranche

Lourde première défaite pour les "Métallos" de Thy-le-Château, battus 1-5 par des Vencimontois qui terminent la première tranche en deuxième position à un point de… Thy. En effet, malgré la défaite, les joueurs de Thy-le-Château s’adjugent le premier ticket pour le tour final. Vencimont, deuxième, reste la seule formation invaincue de la série avec son 26 sur 30. Le score de 1-5 était aussi celui au terme des 90 minutes opposant Hastière à Philippeville, avec une victoire des "Étoilés".

Samedi, le derby couvinois entre Frontières et Couvin/Mariembourg B a été remporté par les hommes de Christophe Corbisier (2-4). Victorieux en déplacement également, Biesme B s’est imposé 2-6 sur la pelouse de l’ ES Ardennaise.

Dans les autres matches, Nismes B l’a emporté contre Houyet (3-2), de même que Somzée face à Pesche B (3-1). Pas de vainqueurs entre Rienne et Beauraing B (3-3), ni entre Bièvre et Dinant B (2-2).