Samedi soir, Lustin s’est incliné (0-2) face à Naninne, qui pointe dimanche soir à 2 longueurs du podium.

Dimanche, Ligny a sécurisé le gain de la première tranche en s’imposant par le plus petit des écarts sur le terrain d’ Aische B (0-1). Les Lignards, leaders avec deux points de plus que les Bossiérois et les Rhisnois, sont donc les premiers assurés de participer au tour final de la série. Rhisnes s’est imposé 0-2 à Grand-Leez B alors que Bossière/Gembloux a signé le carton du week-end en plantant 8 goals à Tamines B. Un succès 0-8 qui n’a pas été sans conséquence du côté de la Jeunesse où le T1 Joël Van Den Noortgate a choisi de remettre sa démission "pour le bien du club".

Après avoir été défait par Wépion il y a un mois, Malonne a cette fois remporté le derby mosan qui l’opposait à Profondeville (1-2). Petit-Waret, à domicile, a écarté (3-2) Sauvenière. Les deux autres rencontres du week-end se sont terminées sur des partages: 0-0 entre Jambes et le FCO Namur, et 2-2 entre Wépion et Éghezée.

P2B: Gedinne tombe pour la première fois

Petite surprise en haut du classement de P2B. Non pas que Gedinne ait perdu son leadership, lui qui était déjà assuré de la première tranche. Mais plutôt qu’ Anhée, son dauphin, ait réussi à s’imposer face aux "Mauves", qui n’avaient encore rien perdu cette saison. Justin Dubois a inscrit l’unique but du match.

Samedi soir, Gesves et Assesse ont livré un match plein de buts, mais sans vainqueur, en se quittant sur le score de 4-4. Même situation au terme du duel entre Petigny/Frasnes et Surice, mais avec deux fois moins de goals (2-2). La troisième affiche du samedi soir a tourné court puisque Molignée a déclaré forfait plutôt que de se déplacer à Schaltin, qui consolide grâce à ce 5-0 sur tapis vert sa troisième place au classement. À égalité avec Rochefort B, tombeur 1-3 de Havelange.

Cet après-midi, Flavion/Morialmé B a infligé a Pondrôme son quatrième revers (3-1) de la saison, alors que les Florennois signent là leur deuxième victoire de la campagne. Enfin, Tarcienne comme Pesche se sont imposés à la maison, sur un score de 3 buts à rien. Les "Mauves" face à Onhaye B et les "Verts" contre Bioul.