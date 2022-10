23-13, 19-11, 19-6, 22-9

MALINES: Rembiszewska 11, Kibedi 1, Van Gils 11 (1x3), Nauwelaers 8, Résimont 14 (2x3), De Vooght 1, Berkani 11, Bertsch 19 (1x3), Denys 5, Morrison 2

NAMUR: Wilson 10, Asoro 6, Saucin 2, Kjartansdottir 2, Carpréaux 1, Vaughn 16, Defosset 2

Les Namuroises ont souffert ce dimanche après-midi à Malines. Après un début de match satisfaisant (15-13 à la neuvième minute), Namur a souffert face à l’intensité défensive mise par les championnes en titre, ne parvenant pas à les mettre en difficulté.

L’écart, déjà important au terme de la première mi-temps (42-24), ne fera plus que s’accroître en seconde période pour atteindre 44 points en fin de match. Si Vaughn et Wilson ont à nouveau été les fers de lance offensifs de l’équipe, avec respectivement 16 et 10 points, c’était insuffisant contre un collectif de qualité comme celui de Malines. Les Namuroises n’ont jamais trouvé la brèche dans le peu d’espace laissé par les visitées, peinant à la finition (24% aux tirs, dont un difficile 0/10 à 3 points). "Nous avons été compétitifs durant dix minutes puis nous n’avons pas trouvé les réponses aux problèmes imposés par une très belle équipe. Félicitations à Malines qui a joué un très bon match", reconnaît José Araujo, le coach namurois.

Car les Malinoises, plus que jamais favorites cette saison, ont livré une solide prestation. Elles ont dominé dans tous les secteurs de jeu, prenant dix rebonds de plus que Namur et ayant réussi à dérouler devant collectivement (22 assists contre 10).

Malgré la sévérité du score, le Portugais reste serein et prône la patience: "On doit comprendre que nous ne sommes pas encore en mesure d’être compétitifs contre une équipe de ce niveau. Il faut rester positif et nous servir de ce match comme leçon pour les rencontres qui arrivent. Nous devons désormais nous tourner vers la réception de Dudelange en Eurocup jeudi, les filles devront être prêtes et plus concentrées. Du côté du championnat, on doit avoir la troisième place en ligne de mire pour briguer à nouveau une place en coupe d’europe."

Rendez-vous ce jeudi soir au Hall Octave Henry donc, où Namur tentera de lancer en beauté sa saison européenne.