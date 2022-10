Inter Namêche 5 – Oreye 1

Après avoir viré en tête au repos (3-0), les Intéristes creusaient l’écart (4-0) avant de gérer leur avance. Soussou Jamart (3), Carraro et M. Jamart se sont partagé les buts locaux.

Kraainem 5 – BF Dinant 3

"Nous avons joué une mi-temps à 4", regrettait le T1 mosan Olivier Baudelet. De 1-0, le score passait à 1-2 et à 2-2 (score au repos).

Sbaa recevait une seconde carte jaune dès la reprise. Menés 3-2 dans la foulée et puis 4-2, les Copères tentaient le tout pour le tout (4-3) avant de s’avouer vaincus. Lambotte, Lenoir et Weynant se sont partagé les buts mosans.

Nationale 3B Florennes United 10 – Belvédère Sambreville 7

"Toujours du spectacle dans la" minuscule "salle de Florennes comme le décrivent les équipes de nationale", lançait, goguenard, le gardien local Steve "Bif" Ninnin.

Comme à leur habitude, les papys florennois éprouvaient quelques difficultés à entrer dans le match (0-1,1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3 et 5-3 au repos). Après le café, les Sambrevillois revenaient à 5-5 grâce à la tactique du gardien volant. Les Aviateurs n’abdiquaient pas et reprenaient l’avantage (8-5). Le score passait ensuite à 8-7 et 10-7.

"Un Collinet des grands soirs qui retrouve ses jambes de 20 ans. Auteur d’un quadruplé (12 buts cette saison, NDLR), il se rapproche du goleador Delcourt, auteur d’un doublé et de sa 14e réalisation", concluait le gardien local.

Zingle (2), Helson et un autogoal complètent les buteurs du soir. M. Boucha (2), Noël (2), D. Boucha, Furnémont et Scorniciel se sont partagé les buts sambriens.

Borussia Loyers 5 – Mont/Marchienne 3

Menés 0-1 au repos et 1-2 à quelques minutes du terme, les Borussen évoluaient avec un gardien volant pour renverser la vapeur. Flamant (2), Longin et Salihu se sont partagé les buts namurois.

Thulin 5 – MS Jemeppe 5

Privés de Hauben, L. Napoleone et de Warnier, les Jemeppois n’ont pu maintenir leur avance (4-5) malgré leur supériorité numérique (46e). Sciabica (3) et Melotte (2) ont inscrit les buts jemeppois.

Nationale 3C BV Mont 3 – Dison 6

Offert par Dany, le ballon n’a pas tourné pour les Mosans. "Nous jouons comme nous arrivons. Actuellement, nous ne formons pas une équipe", pestait le T1 local Didier André. Mayanga a inscrit les buts mosans.

Gedinne United 7 – Stavelot 2

"Un succès facile dans les chiffres et dans la manière face à une équipe invaincue jusqu’alors", se réjouissait le CQ Bastien Grislain qui a offert quelques minutes de jeu aux jeunes Niels Mathieu (gardien) et Tristan Pire.

Après avoir viré en tête au repos (2-1), les Ardennais se détachaient progressivement. J. Fondaire (3), K. Fondaire, Grimonprez, Grislain et Sohy ont alimenté le marquoir.

Etalle 3 – BS Anhée 5

Menés 3-0 sur trois contres, les Mosans renversaient la vapeur via V. Dubois (3), Ravet et Van Den Berghe.