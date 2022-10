Arbitre: M. Henstchel

Cartes jaunes: Pairon, Mauléon, Colard, Tadjenant, Lecomte, Mandil

But: Boutgmi (1-0, 73e)

LOYERS: Salmon, Dandoy, Lampecco, Colard, Mauléon, Crévits, Collard, Tadjenant (76e Lamour), Richir, Boutgmi (80e Mandil), De Fraipont (61e Mathy)

ARQUET: Gillet, Verdel, Fischer (76e Gengler), Demoulin, Pairon, Nzinga, Grégoire, J.Mathieu, Avci, Jonckers, Mpia Massa (78e Lecomte).

Les co-leaders ont dû se départager ce vendredi soir pour le gain de la tranche devant quelques centaines de personnes amassées autour du terrain synthétique loyersois. Si le début de partie peine à avoir un bon rythme tant les duels sont durs et présents, le quart d’heure verra Gillet faire son premier sauvetage du match en face à face avec Tadjenant. Arquet se remet dans le match et se rapproche de plus en plus du rectangle adverse, jusqu’à ce qu’un tacle litigieux de Mauléon sur Mpia Massa fasse rugir tous les supporters vedrinois en quête d’un penalty, l’arbitre de la rencontre ne bronche cependant pas (24e). Une longue rentrée de Richir amène le dernier danger quand De Fraipont la dévie de la tête sur la barre. Au retour des vestiaires, ce sont les visiteurs qui mettent le pied sur le ballon, sans pour autant se créer de réelles occasions. Richir frôle le 1-0 après un bon centre venu de la droite (50e) mais sa reprise en deux temps n’est pas cadrée. Arquet réagit et, sur coup franc, Martin fait vibrer la barre transversale depuis les 25 mètres (57e). Dans la foulée, Jean Mathieu s’offre le petit pont sur Richir et assène une passe tranchante vers Avci qui dévie vers Jonckers, Salmon sort bien sur l’attaquant vedrinois et garde les siens dans le match. C’est alors que, sur une sortie de balle rondement menée, Mauléon dédouble côté droit et adresse un centre "banane" vers le point de penalty. Boutgmi, à la retombée, reprend la balle d’une retourné acrobatique qui transperce les filets de Gillet, c’est 1-0 pour les Loyersois. Ayant pris un coup sur la tête, Arquet tente de se relever et manquera de peu l’égalisation après un long coup-franc repris de la tête que Salmon sortira à même la ligne d’un superbe arrêt. La tranche est aux Loyersois, et la première place aussi. Le buteur du soir, Aissam Boutgmi: "Grâce aux entrainements j’ai appris à mieux connaître Elliot et son style de jeu. J’ai bien senti quand il a eu le ballon qu’il allait centrer et quand elle est arrivée je ne me suis pas posé de questions. Mes coéquipiers me charrient souvent avec les bicyclettes, aujourd’hui c’est passé et j’en suis content". Le capitaine vedrinois, Alexandre Verdel, restait réaliste. "Ils ont marqué un superbe but dans un de nos temps forts. L’arbitre a été très bon mais il a oublié un penalty sur Mpia Massa. Le match aurait pu basculer des deux côtés mais on n’aurait pas pu revendiquer plus qu’un nul".