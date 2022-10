Si les Namuroises ont bien démarré leur championnat avec deux victoires, leurs adversaires du week-end ne sont pas n’importe qui. Émilie Saucin s’attend à un match disputé face à des Malinoises qui sortent d’un doublé coupe-championnat. "C’est une des meilleures équipes de Belgique, ça va être chaud ! Surtout que nous avons joué mercredi à Waregem, alors qu’elles ont pu préparer la rencontre toute la semaine. Elles ont des super joueuses comme Morrison, qui avait fait très mal à Namur la saison dernière. Je pense aussi à Laure Résimont ou à l’internationale française, Lisa Berkani, qui a signé cette semaine."

Mises en difficulté par la zone de Waregem mercredi, les Namuroises savent qu’elles ont encore du pain sur la planche pour atteindre leur meilleur niveau. "L’ambiance est déjà très bonne mais o n n’a qu’un gros mois d’entraînement ensemble dans les jambes et on a encore beaucoup de choses à voir", explique Émilie. La joueuse profite de son retour au plus haut niveau, elle qui avait besoin d’un nouveau challenge après avoir évolué à l’échelon inférieur durant quatre ans, à Profondeville puis à Fleurus. "J’avais l’impression d’avoir un peu fait le tour de la R1 l’année dernière, où le basket n’est pas du tout le même. J’avais déjà joué trois saisons en D1 à Charleroi et à Namur, et ça me manquait."

Alors qu’elle n’avait joué que 3 minutes contre Courtrai, José Araujo lui a fait confiance à Waregem, la laissant sur le parquet durant plus de 25 minutes. " On a discuté avec le coach et il m’a dit que mon rôle varierait en fonction des adversaires. Je ne le connais pas encore très bien mais il me semble très humain. Je pense qu’il analyse beaucoup et qu’il n’hésite pas à s’adapter.