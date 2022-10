Le Condrusien balaie Évelette

Warzée tente sa chance, Ponlot repousse du pied. Les Verts vont rapidement ouvrir la marque via Bukran qui, esseulé au second poteau, reprend victorieusement un corner de la tête. Dans la foulée, les visités font déjà le break avant le quart d’heure lorsque Chenon sert idéalement Defays qui glisse habilement le ballon sous Ponlot. Il n’y en que pour le Condrusien dans cette première période, la seule opportunité visiteuse étant à mettre l’actif de Périlleux qui d’une frappe lointaine alerte Fonteijne à la demi-heure. Le gardien repousse le ballon sur sa barre. En début de seconde période, Bukran déborde côté gauche et adresse un centre à Defays qui inscrit son second but de la soirée. Quelques minutes plus tard, Chenon est à l’assist pour Kleinkenberg. La réduction du score de Dethinne est anecdotique. Et après que Maillard n’ait touché la barre, c’est le jeune Vestens qui fixe les chiffres « Un premier but à ce niveau qui me fait énormément plaisir. Nous avons eu beaucoup d’occasions et notre victoire est logique », confiait Eliott. « Nous n’avons pas été présents dans les duels et, en encaissant deux buts rapidement, nous avons lancé l’adversaire et avons dû courir après le score tout le match. Globalement, nous avons été très mauvais » disait Colin Horion. A-L.F