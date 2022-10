Depuis le début de la saison, Vincent Eugène, titulaire depuis de nombreuses années au Roi Soleil, était annoncé out pour une durée indéterminée. C’était donc le nouveau venu, Anthyme Repan, en provenance de Prix-lès-Mézières, qui se voyait propulser n°1. Mais, auteur d’une boulette qui a privé Couvin de la victoire à Braine, il a décidé en début de semaine de quitter le navire. "Vincent Eugène fera son retour dimanche, annonçait dans la foulée le manager mariembourgeois, Olivier Mousquet. Mais nous sommes toujours à la recherche d’un nouveau gardien."

Et ce sera donc Geoffrey Nicolas. L’ancien Biesmois enfilera les gants dès lundi à Couvin, pas très loin de là où il évoluait jusqu’alors, à Petigny-Frasnes. "Un accord a été trouvé entre Couvin et Petigny, et il y a aussi un accord entre le club mariemborugeois et moi, confirme le sympathique portier qui a également transité du côté de Nismes. Finalement, on peut résumer ce transfert à un alignement parfait des planètes."

« Cela ne se passait pas comme j’imaginais »

En effet, en manque de temps de jeu chez les pensionnaires de P2, la proposition de Couvin est tombée à pic pour Geoffrey. "Cela ne se passait pas aussi bien que j’imaginais à Petigny, explique-t-il. Quand Biesme ne m’a pas conservé, j’ai eu l’opportunité de venir ici, où j’ai retrouvé une bande de potes. Mais le gardien numéro 1 est également resté. Le coach n’ayant pas de préférence entre nous deux, c’est un peu l’alternance." Après avoir commencé en tant que titulaire, Geoffrey Nicolas se retrouve 15 homme depuis trois semaines. "Ce transfert arrange tout le monde. Il faut juste attendre lundi pour l’officialisation. Dans le cadre des transferts exceptionnels, l’ACFF ne les valide que les lundis." En attendant, Vincent Eugène sera donc entre les perches lors de la venue de Manage.